SVP trauert um Franz Spögler

Bozen – Am Sonntag verschied im Alter von 96 Jahren Franz Spögler. Die große Gemeinschaft der Südtiroler Volkspartei verabschiedet sich in tiefer Anteilnahme, aber auch in Dankbarkeit von Franz Spögler. Er war 20 Jahre Landesrat für Fremdenverkehr, Handel und Sport und hat vieles für das Land und die Partei geleistet.

„Franz Spögler war von 1969 bis 1989 Landesrat für Fremdenverkehr, Handel und Sport. Er war politischer Mitstreiter Magnagos, erlebte die Paketschlacht und als Landesrat das In-Kraft-Treten des II. Autonomiestatutes sowie die Umsetzung und Anwendung des ‚Pakets‘, welche er wesentlich mitgestaltete. Er war Mitautor der Autonomiegeschichte Südtirols und gleichzeitig selbst Teil dieser Geschichte“, erinnert Parteiobmann Philipp Achammer.

Im Namen der großen Gemeinschaft der Südtiroler Volkspartei spricht Parteiobmann Philipp Achammer den Hinterbliebenen von Franz Spögler sein Beileid und seine Anteilnahme aus.

„Wir gedenken Franz Spögler als Mensch und als fähigen Politiker. Als Angehöriger jener Generation, die die Option – Spögler gehörte den ‚Dableibern‘ an – und die Schrecken des Zweiten Weltkrieges am eigenen Leib erfahren musste, gehörte er einer Politikergeneration an, die einen unverrückbaren Blick und ein besonderes Bewusstsein für das Wesentliche hatte. Dies spiegeln auch seine politischen Maßnahmen wider, die weichenstellend und damit wesentlich waren und sind für heutige Errungenschaften in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Tourismus und Sport. Mit ihm nehmen auch wir Abschied von einer Person, die der Partei, dem Land und seinen Leuten gedient hat und sagen Danke“, unterstreicht Parteiobmann Philipp Achammer.