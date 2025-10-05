Aktuelle Seite: Home > Politik > Syriens erste Parlamentswahl nach Assads Sturz
Syriens Übergangspräsident Ahmad al-Sharaa

Syriens erste Parlamentswahl nach Assads Sturz

Sonntag, 05. Oktober 2025 | 04:37 Uhr
Syriens Übergangspräsident Ahmad al-Sharaa
APA/APA/SANA (Archivbild 12. September 2025)/-
Von: APA/dpa

In Syrien wird am Sonntag zum ersten Mal seit dem Sturz von Machthaber Bashar al-Assad ein neues Parlament gewählt. Im neuen Parlament sollen 210 Abgeordnete sitzen, von denen ein Drittel durch den Übergangspräsidenten Ahmad al-Sharaa ernannt werden soll. Kritiker bemängeln, dass der Einfluss Al-Sharaas auf das Parlament damit erheblich bleibt. Die Besetzung der übrigen Abgeordnetensitze ist zudem keine allgemeine Wahl, bei der alle Bürger abstimmen können.

Vielmehr haben regionale Wahlgremien im Vorfeld Wahlleute bestimmt, die nun aus ihren Reihen die Abgeordneten wählen. Das Verfahren stößt auf Kritik. Mit Ergebnissen wird am Montag oder Dienstag gerechnet.

Wahl in Sweida, Rakka und Hasaka verschoben

In der südlichen Provinz Sweida sowie in Teilen den nordöstlichen Provinzen Hasaka und Rakka wird gar nicht gewählt. Die Übergangsregierung hatte die Wahl dort aus Sicherheitsgründen verschoben. Wie diese Gebiete im neuen Parlament vertreten werden, bleibt abzuwarten.

Assad war im Dezember nach langen Jahren des Bürgerkriegs gestürzt worden. Damit gingen mehr als 50 Jahre autoritärer Herrschaft der Assad-Familie zu Ende. Mittlerweile wird das Land mit rund 23 Millionen Einwohnern von einer Übergangsregierung unter Führung von Interimspräsident al-Sharaa geführt. Er war der Kopf der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Sham (HTS), die die Rebellenallianz anführte, die Assad stürzte. International wird die Wahl insbesondere mit Blick auf die Repräsentation von Minderheiten genau beobachtet.

© 2025 First Avenue GmbH
 