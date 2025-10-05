Aktuelle Seite: Home > Politik > Syriens erste Parlamentswahl nach Sturz Assads begonnen
Syriens erste Parlamentswahl nach Sturz Assads begonnen

Sonntag, 05. Oktober 2025 | 09:42 Uhr
APA/APA/AFP/LOUAI BESHARA
Von: APA/dpa

Unter Ausschluss einzelner Regionen hat in Syrien am Sonntag in der Früh die erste Parlamentswahl seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Bashar al-Assad begonnen. Landesweit wurden rund 50 Wahllokale eingerichtet, wie die staatliche Wahlkommission mitteilte. In der Hauptstadt Damaskus gibt es demnach nur ein einziges Wahllokal.

Im neuen Parlament sollen 210 Abgeordnete sitzen, von denen ein Drittel durch den Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa ernannt werden. Die Besetzung der übrigen Abgeordnetensitze ist keine allgemeine Wahl, bei der alle Bürger abstimmen können. Vielmehr haben regionale Wahlgremien im Vorfeld Wahlleute bestimmt, die nun aus ihren Reihen die Abgeordneten wählen. Das Verfahren stößt auf Kritik. Mit Ergebnissen wird am Montag oder Dienstag gerechnet.

In der südlichen Provinz Sweida sowie in Teilen den nordöstlichen Provinzen Hasaka und Raqqa wird heute nicht gewählt. Die Übergangsregierung hatte die Wahl dort aus Sicherheitsgründen verschoben. Die Provinzen Hasaka und Raqqa stehen unter der Kontrolle der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). In Sweida in Südsyrien ist die drusische Gemeinde beheimatet. Die Beziehungen der Kurden und auch der Drusen zur Übergangsregierung sind angespannt.

