Tagung „Die Neue Stadt“: Mission erfüllt

Meran – Am Mittwoch ging im Bürgersaal die von der Stadtgemeinde Meran organisierte Tagung zur zukünftigen Gestaltung des ehemaligen Kasernengeländes Rossi zu Ende. Bürgermeister Dal Medico: “Wir haben die Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreicht und viele wertvollen Einblicke gewinnen können”.

“Um einen Ausdruck aus dem Militärjargon zu verwenden, könnte man sagen: Mission erfüllt. Dank der Anwesenheit von Fachleuten, Stadtplaner*innen und Behörden sowie eines straffen und gut strukturierten Veranstaltungsprogramms hat die Tagung, die in den ersten drei Tagen dieser Woche stattfand, die Ziele erreicht, die wir uns gesteckt hatten: Das Gebiet der stillgelegten Kaserne in der Gampenstraße wurde den Bürger*innen von Meran näher gebracht, was die Kenntnis seiner Geschichte und der Bedingungen betrifft, die erfüllt werden müssen, um es verfügbar zu machen. Zudem wurden ähnliche Erfahrungen im Hinblick auf die Auswahl der Nutzungen, denen es zugeführt werden soll, erläutert”, so Bürgermeister Dario Dal Medico.

“Die Konferenz bot sehr anregende Ideen, die wir im Hinblick auf die zweite Tagung, die wir veranstalten wollen, berücksichtigen wollen”, so der Bürgermeister weiter. “Großes Interesse erweckte zum Beispiel die vom Architekten Alberto Cecchetto, einem renommierten venezianischen Stadtplaner, vorgeschlagene, wenn auch sehr kurze Projektion von Bildern betreffend Interventionen, die in anderen stillgelegten Militärgebieten durchgeführt wurden.

“Dank der Beiträge aller am ersten Abend beteiligten Referenten”, fügte Nicola De Bertoldi, Leiter der Dienststelle für Urbanistik der Stadtgemeinde Meran und Koordinator der Veranstaltung, hinzu, “konnten wir die Kenntnisse über das Gebiet vertiefen. Drei noch dienstleistenden bzw. in den Ruhestand getretenen Militäroffiziere haben uns wichtige Informationen über den aktuellen Zustand und den Nutzen der Kaserne sowie über ihre geschichtliche Entwicklung geliefert. Am zweiten Tag lag der Schwerpunkt auf dem Wissen über die Veränderungen, die in der Umgebung des Gebiets stattfinden, und wie diese mit dem Gebiet selbst interagieren könnten. Am zweiten und dritten Tag wurden Erfahrungen mit ähnlichen territorialen Neugestaltungen in Europa und Italien vorgestellt. Diese riefen bei den Zuhörer*innen die Überzeugung hervor, dass angesichts der unterschiedlichen Ergebnisse dieser Erfahrungen Zeit und Energie investiert werden müssen, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Es wurde auch ein soziologischer Blick auf die Militärgebiete zum Zeitpunkt ihrer vollständigen Nutzung und zum Zeitpunkt ihrer allmählichen Aufgabe und Übergabe an andere Gebietskörperschaften geworfen”.

“Die Tagung”, so Dal Medico abschließend, “wurde von einem zahlreichen Publikum sehr geschätzt und bot auch die Gelegenheit, die Bedingungen für die Umgestaltung und Sanierung des Gebiets zu erörtern. Ich möchte allen Teilnehmer*innen für ihre Anwesenheit und ihren wichtigen Beitrag danken, insbesondere dem Landeshauptmann, Arno Kompatscher, der große Bereitschaft gezeigt hat, die Geschichte der Vereinbarungen zwischen der Provinz und dem Verteidigungsministerium nachgezeichnet und die Erwartungen der Landesregierung erläutert hat. Diese beabsichtige nicht, mit der Übertragung der Gebiete an die Gemeinde Meran Geld zu verdienen, sondern ausschließlich die Kosten für deren Erwerb zurückzuerhalten. Wir wurden auch durch die Klarstellung des Landeshauptmanns beruhigt, dass die Verlegung des SASA-Depots nur einen kleinen Randbereich des Geländes in Anspruch nehmen wird”, schloss Dal Medico.