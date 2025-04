tap&go: Busfahrten mit Kredit- oder Debitkarte zahlen

Von: Ivd

Bozen – “Wir arbeiten tagtäglich daran, die öffentliche Mobilität in Südtirol so zu gestalten, dass sie für alle, egal ob Pendler oder Gelegenheitsnutzende, so attraktiv wie möglich ist”, erklärte Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider bei der Vorstellung des neuen “tap&go”-Service. Vor allem für jene Fahrgäste, die den Bus nur gelegentlich nutzen, gibt es jetzt eine neue Zahlungsmöglichkeit.

“Alle Fahrgäste die kein südtirolmobil-Abo oder kein gültiges südtirolmobil-Ticket besitzen, können ihre Fahrt mit einem südtirolmobil-Stadtbus ganz einfach und ohne jegliche Anmeldung, kontaktlos per Kreditkarte oder per Debitkarte mit aktivierter Zahlungsfunktion bezahlen”, kündigte Alfreider an. An der Pressekonferenz auf dem Bozner Busbahnhof nahmen auch SASA-Präsidentin Astrid Kofler sowie Vertreter der heimischen Banken und Patrick Dejaco, der Projektleiter der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG, teil.

“tap&go” sei ein Service, der bereits in zahlreichen Bussen verfügbar und ein wichtiger Schritt hin zu einer noch einfacheren Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel sei, hob SASA-Präsidentin Kofler hervor: “Ich möchte all jenen danken, die dieses Projekt ermöglich haben und lade alle ein, den neuen Service auszuprobieren und zu nutzen.”

Auf welchen Bussen funktioniert tap&go?

“‘tap&go’ funktioniert auf den meisten Stadtbussen. Die Busse sind mit entsprechenden Hinweisen ausgestattet”, erklärte STA-Projektleiter Patrick Dejaco. In dieser ersten Projektphase können Einzeltickets per Kredit- oder Debitkarte von Visa und Mastercard bezahlt werden, nicht jedoch mit Karten von American Express oder Diners Club. In einer zweiten Phase kommen weitere Dienstleistungen (zum Beispiel die Fahrrad- oder Tiermitnahme) dazu und mittelfristig wird “tap&go” auch auf den Regionalbussen und an den Bahnhöfen genutzt werden können.

Wie funktioniert “tap&go”?

Beim Einsteigen in den Bus tippt der Fahrgast auf das Entwertungsgerät, hält dann die Kredit- oder Debitkarte dagegen und hat damit das Ticket gelöst. Beim Aussteigen muss die Karte erneut an das Entwertungsgerät gehalten werden, um den Zahlungsprozess zu beenden. Berechnet wird automatisch der günstigste Tarif.

Lokale Banken: zusätzliches Angebot für Kunden

Für die Kunden der heimischen Banken Sparkasse, Volksbank und Raiffeisenkasse stellt die neue Zahlungsmethode ein zusätzliches Angebot dar. Sie können mit ihrer Bankkarte, die sie bereits in der Brieftasche mitführen, einfach und schnell auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Die Bezahlkarten können auch auf dem Smartphone im Wallet abgelegt sein.

Weitere Informationen können auf der Webseite nachgelesen werden.