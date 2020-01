Team K: Flughafen-Rekurs behängt nun am Staatsrat

Bozen – Das Team K hat das Urteil des Verwaltungsgerichts von Bozen, mit welchem der Rekurs von 576 Bürgern gegen die „Verschenkung der Flughafengesellschaft ABD Airport AG“ abgewiesen wurde, wie angekündigt, angefochten.

Nun behängt der Prozess in zweiter Instanz mit der Verfahrensnummer 632/2020 vor dem Staatsrat in Rom. Dies teilt die Bewegung in einer Pressemitteilung mit.

Da das Team K auch eine Kautelarverfügung beantragt hat, wird die erste Gerichtsverhandlung in Rom relativ kurzfristig stattfinden.