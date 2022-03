Team K fordert den Rücktritt der gesamten Landesregierung

Bozen – Das Team K fordert in einer Aussendung den Rücktritt der gesamten Landesregierung. Das Vertrauen sei zerstört. Das Team K sieht keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit im Landtag. Es fordert die Landesregierung auf, “die Konsequenzen zu ziehen, zurückzutreten und den Weg für einen Neustart in Südtirol frei zu machen.”

Das Team K prangere schon seit Jahren an, dass Südtirol fest in den Händen von einigen Lobbyisten und deren Seilschaften ist. Diese seien mit der Landesregierung eng verflochten. “Der SAD Skandal mit dem öffentlich gewordenen Abhörungen ist nur die Fortsetzung einer Reihe von Skandalen der letzten Jahre: Sel-Skandal, Leibrenten-Skandal, Maskenaffäre, Hüttenzauber, Spesen-Skandal usw. Wir stellen fest, dass dieses System immer noch weitergeführt wird mit alten und neuen Akteuren. Während die Menschen im Land unter steigenden Strom-, Heizungs- und Benzinkosten stöhnen, hat Südtirol eine Landesregierung, die nur noch mit Grabenkämpfen und der Absicherung von Machtpositionen beschäftigt ist”, so das Team K.