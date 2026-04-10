Team K fordert Klarheit über Status der Brennerautobahn

Von: luk

Bozen – Die Landtagsfraktion Team K stellt erneut die Frage nach dem rechtlichen Status der Autobrennero AG in den Mittelpunkt der politischen Debatte. Hintergrund ist ein aktuelles Urteil des Verfassungsgerichtshof, das Auswirkungen auf die Einstufung öffentlicher Gesellschaften haben könnte.

Nach Ansicht von Team K ist die Frage, ob die Brennerautobahn als öffentliche Gesellschaft gilt, von zentraler Bedeutung – insbesondere im Hinblick auf Transparenz, Kontrolle und den Umgang mit öffentlichen Geldern. Bereits die nationale Antikorruptionsbehörde ANAC habe in der Vergangenheit den öffentlichen Charakter der Gesellschaft bestätigt.

Die Führung der Autobrennero AG habe sich jedoch gegen diese Einstufung gewehrt. Laut Team K könnte dies damit zusammenhängen, dass als öffentliche Gesellschaft strengere Vorschriften gelten würden, etwa bei Managergehältern und Transparenzpflichten.

Mit dem jüngsten Urteil wird nun die Rolle des Rechnungshofs gestärkt, der die korrekte Eintragung von Gesellschaften in die ISTAT-Liste der öffentlichen Verwaltungen überprüft. Damit werde der Zusammenhang zwischen öffentlicher Einstufung, finanziellen Auflagen und Kontrollmechanismen bekräftigt.

Der Team-K-Abgeordnete Paul Köllensperger kritisiert in diesem Zusammenhang die Haltung der Landesregierung. Diese habe es bislang vermieden, klar Stellung zu beziehen, obwohl sie als Mehrheitsgesellschafter Verantwortung trage.

Um offene Fragen zu klären, hat Team K nun eine weitere Landtagsanfrage eingebracht. Dabei geht es unter anderem um die Auswirkungen des Urteils auf laufende Gerichtsverfahren, die zukünftige Einstufung der Gesellschaft sowie mögliche Risiken in den Bereichen Transparenz und öffentliche Finanzen.

Für Team K ist die Angelegenheit keine juristische Detailfrage, sondern eine grundlegende politische Entscheidung über die Kontrolle eines zentralen Infrastrukturunternehmens.