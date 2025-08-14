Aktuelle Seite: Home > Politik > Team K fordert wissenschaftliche Prävention gegen Tigermücken
"Besser als nur auf Notfälle reagieren"

Team K fordert wissenschaftliche Prävention gegen Tigermücken

Donnerstag, 14. August 2025 | 15:45 Uhr
Zanzara Tigre - Tigermücke
Team K
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Angesichts der Zunahme von Dengue-Fällen in Italien, die durch die Asiatische Tigermücke übertragen werden, hat das Team K in Bozen zu mehr präventiven Maßnahmen aufgerufen. Der jüngste Verdachtsfall vom 12. August in Bozen – der nach Gegenanalysen vom Sanitätsbetrieb wieder aufgehoben wurde – habe gezeigt, dass reines Handeln im Notfall keine nachhaltige Strategie sei.

Die Gemeinderatsmitglieder des Team K verweisen auf die sogenannte Sterile-Insekten-Technik (SIT), die bereits in Meran, Graz und anderen Städten getestet oder umgesetzt werde. Dabei werden im Labor sterilisierte Tigermückenmännchen freigesetzt, die sich mit wilden Weibchen paaren, ohne dass Nachwuchs entsteht. Laut Versuchen kann so die Population ohne Einsatz von Insektiziden um mehr als 60 Prozent reduziert werden.

Das Team K fordert, diese Methode auch in Bozen einzusetzen, um unnötige Alarmmeldungen, Panikreaktionen und kostspielige Notfall-Desinfektionen zu vermeiden.

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Kommentare
95
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Kommentare
60
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Kommentare
59
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
Kommentare
50
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Kommentare
37
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Anzeigen
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 