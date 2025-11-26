Aktuelle Seite: Home > Politik > Telefon-Leaks sollen Ukraine-Friedensbemühungen torpedieren
Putin auf seinem Staatsbesuch in Kirgistan

Telefon-Leaks sollen Ukraine-Friedensbemühungen torpedieren

Mittwoch, 26. November 2025 | 13:38 Uhr
Putin auf seinem Staatsbesuch in Kirgistan
APA/APA/AFP/VYACHESLAV OSELEDKO
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Kreml sieht die Veröffentlichung abgehörter angeblicher Telefonate zwischen Unterhändlern aus Russland und den USA zum Ukraine-Krieg als Versuch, die Friedensbemühungen zu untergraben. “Es ist eindeutig, dass es viele Leute in verschiedenen Ländern, die USA eingeschlossen, gibt, die die Tendenz einer Entwicklung zum Frieden stoppen wollen”, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge in Kirgistan.

Zugleich maß er dem Leak keine große Bedeutung bei. Peskow begleitet aktuell Präsident Wladimir Putin auf seinem Staatsbesuch in Kirgistan.

Hintergrund ist ein heikler Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Dort wird aus einem Telefonat des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit dem außenpolitischen Berater von Kremlchef Putin, Juri Uschakow, von Mitte Oktober zitiert. Witkoff soll der russischen Führung Tipps für den Umgang mit US-Präsident Donald Trump gegeben haben.

Uschakow sagte, seine Gespräche mit Witkoff seien nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. “Niemand darf das publik machen. Niemand”, sagte er TASS zufolge.

Zweites Telefonat: Woher kommt der US-Friedensplan?

In dem Bericht wird auch ein zweites, innerrussisches Telefonat von Ende Oktober zitiert zwischen Uschakow und dem Sondergesandten Kirill Dmitrijew. Dieser schlug vor, ein inoffizielles Dokument als angeblichen Friedensplan durchsickern zu lassen. Selbst wenn die USA dies nicht vollständig übernehmen sollten, seien immer noch genügend Moskauer Gesichtspunkte berücksichtigt, argumentierte Dmitrijew.

Diese Passage stärkt Vermutungen, dass der Friedensplan, den die USA seit vergangener Woche vertreten, zumindest teilweise russische Wurzeln hat. Dmitrijew reagierte im Netzwerk X ebenso wie Peskow: Die Veröffentlichung der Telefonate solle die Anstrengungen für Frieden untergraben. Trump nahm seinen Gesandten Witkoff in Schutz. Für ihn klinge das Ganze nach “ganz normalen Verhandlungen”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
Kommentare
40
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Kommentare
29
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Kommentare
28
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Zank zwischen Knoll und SVP
Kommentare
27
Zank zwischen Knoll und SVP
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Kommentare
25
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Anzeigen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 