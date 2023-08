Terrormiliz IS vermeldet Tod ihres Anführers

In der Provinz Idlib getötet

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Tod ihres Anführers vermeldet. Abu al-Husain al-Husaini al-Quraishi sei bei “direkten Kämpfen” mit der jihadistischen Gruppe Hajat Tahrir al-Sham in der syrischen Provinz Idlib getötet worden, sagte ein IS-Sprecher in einer Audiobotschaft, die im Online-Dienst Telegram verbreitet wurde. Zum Todeszeitpunkt machte der Sprecher keine Angaben.