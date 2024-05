Tierheim in der Naif: Meraner Grüne fordern Klarheit

Meran – Die Meraner Grünen bringen einen Antrag im Gemeinderat ein, der vorsieht, dass sich der Gemeinderat geschlossen dafür ausspricht, dass der Verein EO Tierheim Naturns/Ulten auf dem Gelände des ehemaligen Schießstandes in der Naif ein neues zu Hause findet.

„Wir haben nun seit Jahren mit dem Verein zusammengearbeitet, Infotreffen und Zooms organisiert und einen gemeinsamen Beschlussantrag ausgearbeitet. In der Zwischenzeit hat sich dann auch die Bezirksgemeinschaft um das Anliegen des Vereins, ein neues Gelände zu finden, gekümmert. Wir wissen nun, dass sich das Gelände in der Naif eignen würde für ein Tierheim und deshalb fordern wir ein klares Ja der Stadtregierung und des Gemeinderates zu diesem Standort“, sagt die Fraktionssprecherin Julia Dalsant.

“Das Gelände wurde bereits unter Paul Rösch ausfindig gemacht, doch leider vom damaligen Vermögensamt nicht freigegeben. Aus einigen Anfragen der grünen Landtagsabgeordneten Rohrer wurde nun klar, dass ein Teil des gefragten Geländes bonifiziert ist. Da das Tierheim keine Grabungsarbeiten durchführen müsste, wäre das Gelände somit für den Verein geeignet”, heißt es weiter.

„Um den Verein zu retten, brauchen wir alle politischen Kräfte in Meran. Der zuständige Landesrat soll sehen, dass Meran geschlossen zusammensteht und sich für Tierwohl und freiwillige Vereine einsetzt. Der Verein wird ansonsten Ende des Jahres das aktuelle Tierheim in Ulten auflösen und der Westen des Landes würde ohne Tierheim dastehen. Das wäre ein großes Armutszeugnis. Gerade jetzt, wo klar ist, dass in Meran ein Tierheim entstehen könnte“, sagt Gemeinderätin Olivia Kieser.