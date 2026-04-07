Tote nach Schüssen nahe israelischem Konsulat in Istanbul

Von: APA/Reuters/dpa

Bei einem Schusswechsel in der Nähe des israelischen Konsulats in Istanbul hat es am Dienstag Tote gegeben. Drei Angreifer seien “neutralisiert” worden, teilte der Istanbuler Gouverneur Davut Gül mit. Mindestens einer der bewaffneten Männer wurde demnach getötet, die anderen seien verletzt worden. In Medienberichten war von zwei oder drei Toten die Rede. Zwei Polizisten seien bei der Schießerei im Finanzviertel der Bosporus-Metropole verletzt worden, so der Gouverneur.

Laut Gül ist schon seit über zwei Jahren kein israelischer Diplomat mehr in dem Konsulat gewesen, das in einem Hochhaus untergebracht ist. Auf Reuters-Videoaufnahmen war zu sehen, wie Polizisten ihre Waffen zogen und in Deckung gingen. Der Schusswechsel dauerte mindestens zehn Minuten. Eine Person war blutüberströmt. Weiteres Material zeigte einen mutmaßlichen Angreifer, der sich zwischen geparkten weißen Polizeibussen bewegte. Er feuerte über mehrere Minuten hinweg mit einem Schnellfeuergewehr und einer Handfeuerwaffe. Auf nahe gelegenen Straßen und Grünflächen lagen zwei Leichen.

Bewaffnete versuchten in den siebenten Stock zu gelangen

Dem Sender CNN Türk zufolge versuchten Bewaffnete, in das siebente Stockwerk des Gebäudes zu gelangen. Innenminister Mustafa Ciftci schrieb auf X, die Angreifer seien identifiziert worden. Sie seien aus der benachbarten Provinz Kocaeli mit einem Mietwagen nach Istanbul gekommen. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft leitete offiziellen Angaben zufolge Ermittlungen ein. Gouverneur Gül bezeichnete den Angriff als “Provokation”.

Das israelische Außenministerium teilte später in einem Post auf der Plattform X mit, man verurteilte “den heutigen Terroranschlag auf das israelische Konsulat in Istanbul aufs Schärfste”. Zudem hieß es: “Wir schätzen die schnelle Reaktion der türkischen Sicherheitskräfte, die diesen Anschlag vereitelt haben.” Israelische Vertretungen weltweit seien “unzähligen Drohungen und Terroranschlägen ausgesetzt”, lautete die Reaktion weiter. “Terror wird uns nicht einschüchtern.”

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen im Oktober 2023 gibt es in der Umgebung des Konsulats eine starke bewaffnete Polizeipräsenz. Aktuell seien jedoch keine israelischen Diplomaten in der Türkei stationiert, sagte ein Insider.