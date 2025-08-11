Aktuelle Seite: Home > Politik > Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen in Russland
Auch Russland setzte wieder Kampfdrohnen ein

Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen in Russland

Montag, 11. August 2025 | 11:30 Uhr
Russland setzte bereits hunderte iranische Drohnen in der Ukraine ein
APA/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY - Symbolbild
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In der zentralrussischen Region Nischni Nowogorod ist nach russischen Angaben mindestens ein Mensch infolge ukrainischer Drohnenangriffe getötet worden. Zwei weitere Mitarbeiter eines Industrieunternehmens mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wie der Gouverneur des Gebiets, Gleb Nikitin, bei Telegram mitteilte. Der Angriff habe einer Fabrik bei der Stadt Arsamas gut 350 Kilometer östlich von Moskau gegolten.

Das russische Militär schoss eigenen Angaben nach im Verlauf der Nacht 39 ukrainische Drohnen über mehreren Regionen im Zentrum und der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ab. Am Abend zuvor war bereits von russischen Behörden über zwei Tote und drei Verletzte im zentralrussischen Gebiet Tula informiert worden.

Auch Russland setzte wieder Kampfdrohnen ein

Russland setzte seinerseits nach ukrainischen Angaben über 70 Drohnen gegen Ziele in der Ukraine ein. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge sind 59 im Norden, Süden und Osten des Landes abgefangen worden. Es habe an sechs Orten Einschläge von zwölf russischen Kampfdrohnen gegeben. Konkretere Angaben wurden nicht gemacht.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion. Beide Seiten setzen Kampfdrohnen gegen Ziele auch weit im Hinterland des Gegners ein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Kommentare
89
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Kommentare
49
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Chalet in Südtirol kostet bis zu 38.500 Euro pro Woche
Kommentare
47
Chalet in Südtirol kostet bis zu 38.500 Euro pro Woche
Jesolo: Strandbetreiber müssen Rabatte machen
Kommentare
42
Jesolo: Strandbetreiber müssen Rabatte machen
Vinschgau: Abschuss von Problemwölfen bleibt erlaubt
Kommentare
40
Vinschgau: Abschuss von Problemwölfen bleibt erlaubt
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 