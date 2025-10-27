Aktuelle Seite: Home > Politik > Tote und Verletzte bei Angriff im Gazastreifen
Waffenruhe im Gazastreifen bleibt fragil

Tote und Verletzte bei Angriff im Gazastreifen

Montag, 27. Oktober 2025 | 13:39 Uhr
Waffenruhe im Gazastreifen bleibt fragil
APA/APA/AFP/BASHAR TALEB
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt fragil – erneut hat es palästinensischen Angaben zufolge Opfer bei einem Zwischenfall im Süden des Gazastreifens gegeben. Laut medizinischen Kreisen des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis wurden bei einem israelischen Angriff in der Kleinstadt Abasan al-Kabira zwei Palästinenser getötet sowie drei weitere Menschen verletzt. Israels Militär teilte am Montag auf Anfrage mit, es gehe dem Vorwurf nach.

Die israelische Armee habe mit einer Drohne eine Gruppe in Abasan al-Kabira angegriffen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Demnach wollten die Menschen ihre Häuser besichtigen. Die Angaben ließen sich allesamt zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Stadt steht unter israelischer Kontrolle

Die östlich von Khan Younis gelegene Stadt steht unter israelischer Militärkontrolle und liegt hinter der sogenannten gelben Linie. Hinter diese Linie hatte sich die israelische Armee als Teil der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen. Israels Armee hat seitdem eigenen Angaben nach mitunter auf Personen geschossen, die dieses vom Militär kontrollierte Gebiet betreten und sich Soldaten dort genähert hätten. Auch diese Angaben sind derzeit nicht überprüfbar.

Die mühsam ausgehandelte Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas trat am 10. Oktober in Kraft.

© 2025 First Avenue GmbH
 