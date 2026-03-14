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Tote und Verletzte nach russischem Angriff im Großraum Kiew

Verletzte bei ukrainischen Angriffen in Russland

Samstag, 14. März 2026 | 08:25 Uhr
Kiew sucht wirtschaftlich engeren Anschluss an die EU
APA/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER
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Von: APA/dpa

Im Umland von Kiew sind bei schweren russischen Angriffen mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern in der Nacht auf Samstag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Die Anzahl der Verletzten belaufe sich auf 15. “Drei davon sind schwer verletzt, zwei werden gerade operiert”, schrieb der Gouverneur der Region, Mykola Kalaschnyk, bei Telegram. Am schwersten getroffen wurden demnach die Landkreise um die Städte Browary und Obuchiw.

Insgesamt wurden laut Kalaschnyk etwa 30 Objekte getroffen und beschädigt, darunter private Wohnhäuser, größere Wohnblocks, Schulen, ein Kindergarten, Infrastrukturanlagen und Fahrzeuge. Auch die Hauptstadt Kiew selbst ist nach Medienberichten von den Folgen der Attacke betroffen. Wegen Stromausfällen fahren Straßenbahn und Autobusse in mehreren Stadtbezirken nicht.

Verletzte bei ukrainischen Angriffen in Russland

Russische Behörden berichten wiederum von Angriffen auf den Hafen Port Kawkas im Gebiet Krasnodar. Drei Menschen seien durch Drohnentrümmer verletzt, darüber hinaus die Infrastruktur des Hafens und ein Schiff beschädigt worden, teilte der Krisenstab der Region mit. Port Kawkas wird für die Versorgung der russischen Truppen in dem seit vier Jahren laufenden Krieg gegen die Ukraine genutzt.

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