Tote und viele Verletzte nach ukrainischen Gegenangriffen

Von: importer

Bei ukrainischen Angriffen auf Russland und auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim sind nach Behördenangaben mindestens zehn Menschen getötet worden. Sechs Menschen seien in einem bei Touristen beliebten Gebiet am Schwarzen Meer getötet worden, vier weitere auf der Krim, erklärten die Gouverneure der betreffenden Regionen am Montag. Bei einem russischen Angriff auf die Zentralukraine wurden laut Behörden drei Menschen getötet.

Im russischen Urlaubsort Archipo-Osipowka am Schwarzen Meer seien die sechs Menschen durch Trümmerteile einer Drohne getötet worden, erklärte der Gouverneur der Region Krasnodar, Wenjamin Kondratjew. Unter den Toten seien drei Kinder. Mindestens 40 weitere Menschen seien bei dem Angriff auf “zivile Infrastruktur” verletzt worden.

Im Internet zirkulierten Videos, die zeigen, wie eine mutmaßliche Drohne auf einen Strand in der Gegend abstürzt, während sich dort und im Wasser Menschen aufhielten. Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Echtheit der Aufnahmen zunächst nicht überprüfen.

Auf der Krim seien vier Menschen getötet worden, erklärte der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Halbinsel, Sergej Aksjonow, im Onlinedienst Telegram. Genauere Angaben zum Ort des Angriffs machte er nicht. Zunächst hatte er von drei Toten und zwei Verletzten gesprochen.

Erneuter Drohnenangriff auf Wildberries-Lager

Ferner wurde bei einem erneuten ukrainischen Drohnenangriff auf den russischen Onlinehändler Wildberries laut Behördenangaben ein Mensch verletzt. Die Drohnen hätten in der Nacht zum Montag ein Lager im Gebiet Wladimir rund 180 Kilometer östlich von Moskau angegriffen, erklärte Gouverneur Alexander Awdejew. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen, und es seien Schäden entstanden.

Wildberries bestätigte den Angriff auf sein Logistikzentrum und erklärte, die Beschäftigten seien aus dem Gebäude gebracht worden. Nähere Angaben zum Ausmaß der Schäden machte das Unternehmen zunächst nicht.

Seit Mitte Juli wurden nach Angaben russischer Behörden rund 20 Standorte von Wildberries in verschiedenen Teilen Russlands und auf der Krim angegriffen. Bei den ersten Attacken in der Nacht zum 18. Juli wurden demnach acht Menschen getötet und fast 90 verletzt. Wildberries ist eine der größten Onlinehandelsplattformen Russlands und wird wegen seines breiten Angebots und seines Liefernetzes häufig als “russisches Amazon” bezeichnet.

Im Zentrum der Ukraine seien nahe Krywyj Rih drei Menschen durch einen russischen Angriff getötet worden, erklärte der Chef der Militärverwaltung von Dnipropetrowsk, Oleksandr Ganscha. Vor Ort sei ein Feuer ausgebrochen. Eine Tankstelle und mehrere Autos seien stark beschädigt worden. Krywyj Rih ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Moskau hatte im Februar 2022 eine großangelegte Offensive gegen die Ukraine begonnen. Die Ukraine greift ihrerseits immer wieder Ziele in Russland mit Drohnen an.