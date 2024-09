Transport für Schüler mit Behinderung: Team K verweist erneut auf Probleme

Von: mk

Bozen – Laut Tam K sind die Probleme beim Transport von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung nicht vorbei. Jetzt zu Schulbeginn wiederhole sich das Szenario aus dem Frühjahr. Eltern seien wegen der erneut auftretenden Schwierigkeiten erzürnt, die das Leben der betroffenen Schüler und deren Familien auf eine harte Probe stellen würden. Das Team K fordert nun ein rasches Eingreifen des Landesrates und Konsequenzen für den Anbieter. „Die Schonfrist muss vorüber sein bei einem so essentiellen Dienst, für den Millionen an Steuergeldern ausgegeben werden. Aber vor allem für einen Dienst, der in den letzten Jahren reibungslos geklappt hatte“, erklärt der Landtagsabgeordnete Alex Ploner.

„Ein siebenjähriges Kind mit Behinderung, das doppelt so lange wie bisher mit dem Transportdienst unterwegs ist und auch noch mit Verspätung zum Unterricht gebracht wird. Fehlende Kindersitze, überforderte Fahrer, keine Informationen oder Erreichbarkeit bei der Reklamationsstelle, und um 19.00 Uhr am Vorabend werden Eltern informiert, dass das Kind mit Behinderung am nächsten Tag nicht abgeholt und zur Schule gebracht werden könne. Die Eltern sollten sich bitte selbst organisieren. In Brixen hat eine Klassenlehrerin die Schülerin mit Rollstuhl heute sogar persönlich nach Hause gebracht, weil der Transportdienst nicht funktioniert hat“, zählt Ploner auf.

Seit Schulbeginn würden ihn solche und ähnliche Klagen und Situationsberichte verzweifelter Eltern erreichen. „Der neu vergebene Transportdienst für Schüler mit Behinderung scheint die Anfangsschwierigkeiten, für die man im Mai noch um Verständnis gebeten hatte, nicht überwunden zu haben“, so das Team K. Landesrat Philipp Achammer habe versprochen, zu Schulbeginn ein genaues Auge auf die Situation werfen zu wollen, und wenn es nicht klappt, sofort zu intervenieren. „Es ist diese Zeit zum Handeln nun gekommen und es müssen Konsequenzen gezogen werden. Alles außer die Wiederherstellung eines funktionierenden Dienstes ist nicht akzeptabel”, so Alex Ploner vom Team K zur aktuellen Situation beim Schülertransport für Menschen mit Behinderung.