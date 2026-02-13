Trauer um Lorenz Niedermair

Von: mk

Vintl – Der ehemalige SVP-Obmann und Kulturlandesrat Philipp Achammer würdigt den am Mittwoch im Alter von 86 Jahren verstorbenen Vintler Lorenz Niedermair, welcher über Jahrzehnte unter anderem als SVP-Ortsobmann, Gemeindereferent in Vintl, Diözesanvorsitzender der Mesnervereinigung, Schützenhauptmann, KVW-Ortsvorsitzender sowie Chronist wirkte. „Das Leben von Lorenz Niedermair war ein bedingungsloses Leben für die Gemeinschaft“, so Achammer. Auch SVP-Obmann Dieter Steger schließt sich den Trauerbekundungen an und erinnert an den verdienten Parteifunktionär.

„Lorenz Niedermair war es wichtig Menschen zusammenzuführen und Werte nicht nur in Worten, sondern in Taten weiterzugeben. Sein soziales Engagement war vorbildlich!“, so Philipp Achammer. Der „Lenze“, so wie Lorenz Niedermair nicht nur in Vintl genannt wurde, habe nicht nur eine Dorfgemeinschaft bleibend geprägt, sondern seine Spuren in vielen Organisationen auf Landesebene hinterlassen. Die diözesane Mesnervereinigung trug über viele Jahre seine Handschrift, er war Pfarrmesner aus Überzeugung. „Solche Persönlichkeiten wie der Lenze fehlen ganz besonders!“ In zahlreichen Publikationen habe Lorenz Niedermair der Gemeinschaft wertvolle zeitgeschichtliche Erinnerungen hinterlassen, die weiter Lehre und Mahnung sein müssten.

In der Südtiroler Volkspartei fanden unter anderem die jährlichen Reden von Lorenz Niedermair auf der Landesversammlung jahrzehntelang besondere Beachtung. Und auch diversen Gremien auf Bezirks- und Landesebene drückte der Lenze seinen Stempel auf: So nahm Lorenz Niedermair bereits 1969 im Meraner Kursaal an der Abstimmung über das Südtirol-Paket teil, 2009 berichtete er bei einer Jubiläumsveranstaltung eindrucksvoll mit bleibenden Erinnerungen daran. „Wir werden nicht vergessen, was Lorenz Niedermair über eine so lange Zeit für unsere Partei geleistet hat“, so SVP-Obmann Dieter Steger und sein Vorgänger Philipp Achammer.