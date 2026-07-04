Aktuelle Seite: Home > Politik > Trauerfeiern für Irans Obersten Führer Khamenei begonnen
Die Zahl der Trauernden als Gradmesser für Unterstützung des Regimes

Trauerfeiern für Irans Obersten Führer Khamenei begonnen

Samstag, 04. Juli 2026 | 08:23 Uhr
Die Zahl der Trauernden als Gradmesser für Unterstützung des Regimes
APA/APA/AFP/ATTA KENARE
Schriftgröße

Von: APA/dpa/AFP

In der iranischen Hauptstadt Teheran haben die öffentlichen Trauerfeiern für den im Krieg getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei begonnen. Aufnahmen im Staatsfernsehen zeigten den Sarg des Religionsführers aufgebahrt in der Großmoschee Mosalla. Zahlreiche Anhänger strömten am frühen Samstag bereits seit der Dämmerung zum Veranstaltungsort.

Khameneis Leichnam bleibt zunächst drei Tage in Teheran. Anschließend sind Trauerzeremonien in der Pilgerstadt Qom sowie im Irak geplant. Am Donnerstag soll er in seiner Heimatstadt Mashhad beigesetzt werden.

Khamenei war am 28. Februar bei einem gezielten israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in der iranischen Hauptstadt getötet worden. Anschließend führten Israel und die USA mehr als fünf Wochen Krieg gegen den Iran. Seit Anfang April gilt eine Waffenruhe.

“Tod Amerika”

Tausende Menschen strömten am Samstagmorgen zur Mosalla. Viele Trauernde waren schwarz gekleidet, einige trugen rote, schiitische Fahnen als Symbol der Vergeltung. In der Mosalla waren Rufe wie “Tod Amerika” und “Rache, Rache” zu hören. Die iranischen Behörden rechnen allein in Teheran in den kommenden drei Tagen mit 15 bis 20 Millionen Teilnehmern.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
EU verschärft Vorschriften für Autos: Neue Assistenzsysteme greifen nun stärker ein
Kommentare
62
EU verschärft Vorschriften für Autos: Neue Assistenzsysteme greifen nun stärker ein
3.700 Seniorinnen ohne Rente
Kommentare
38
3.700 Seniorinnen ohne Rente
Angriff auf der Alm: Warum Wanderer jetzt besonders aufpassen müssen
Kommentare
36
Angriff auf der Alm: Warum Wanderer jetzt besonders aufpassen müssen
Nächtliche Raser verwandeln Bozen in Autodrom
Kommentare
31
Nächtliche Raser verwandeln Bozen in Autodrom
Bozen: Urlauber aus Deutschland haben Glück im Unglück
Kommentare
25
Bozen: Urlauber aus Deutschland haben Glück im Unglück
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 