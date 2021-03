Trotz Mutante: Ab Montag herrschen überall dieselben Regeln

Auch in Bozen wurde ein Fall nachgewiesen

Bozen – Ab Montag herrschen in ganz Südtirol wieder dieselben Regeln. Jene 19 Gemeinden, in denen die südafrikanische Variante des Coronavirus nachgewiesen wurde, bleiben damit nicht mehr abgeriegelt.

Auch die Grundschulen und Kindergärten öffnen dort wieder ihre Tore, in denen sie derzeit geschlossen sind. In den Grundschulen werden Nasenbohrer-Tests durchgeführt. Die Testpflicht wurde in den betroffenen Gemeinden bereits für diese Woche durch eine Empfehlung ersetzt.

Auch in Bozen wurde die Mutante nachgewiesen. In der Landeshauptstadt ist am Dienstag ein Fall bekannt geworden. Medienberichten zufolge hat sich ein 80-jähriger Patient mit Schlaganfall infiziert. Der Mann wird seit zwei Wochen im Spital behandelt.

Ab Samstag werden in Bozen Gratis-Tests angeboten. Getestet wird in der Stadthalle. Außerdem soll das Angebot von Tests in den städtischen Apotheken erhöht werden. Auch die Kontrollen werden verschärft.

Bei der Videokonferenz der Bürgermeister von den 19 Gemeinden mit Landeshauptmann Arno Kompatscher ist die Frage aufgetaucht, warum die südafrikanische Variante nun anders behandelt wird wie noch vor einigen Wochen. „Damals kam die Vorgabe von der höchsten Sanitätsbehörde in Rom. Mittlerweile kennt man aber die Auswirkungen der südafrikanischen Variante, man hat Erfahrungen gesammelt und deshalb gibt es nun erste Lockerungen“, erklärte der Bozner Vizebürgermeister Luis Walcher Medien gegenüber.

Welche Regeln ab Montag genau gelten, steht derzeit noch nicht fest. Die italienische Regierung plant nämlich neue Maßnahmen, die am Donnerstag im Rahmen der Staat-Regionen-Konferenz besprochen werden. Am Freitag will Landeshauptmann Arno Kompatscher für Südtirol dann eine neue Verordnung erlassen.