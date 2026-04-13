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"Sie wollen einen Deal machen" - und zwar unbedingt

Trump: Der Iran hat angerufen, “wollen einen Deal machen”

Montag, 13. April 2026 | 19:27 Uhr
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APA/APA/AFP/GETTY/WIN MCNAMEE
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Von: APA/dpa

Nach den vorerst gescheiterten diplomatischen Verhandlungen zwischen Washington und Teheran haben sich die Iraner nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump bei den USA gemeldet. “Ich kann Ihnen sagen, dass wir von der anderen Seite angerufen wurden”, sagte Trump Montagmittag (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington. “Sie wollen einen Deal machen” – und zwar unbedingt, sagte er. Eine entsprechende öffentliche Äußerung aus dem Iran gab es zunächst nicht.

Die direkten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran waren Sonntagfrüh ohne Einigung zu Ende gegangen. In Pakistan, Schauplatz der Verhandlungen am Wochenende, mehrten sich zuletzt wieder Gerüchte über neue Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. “Die Diplomatie ist noch nicht tot”, sagte ein pakistanischer Regierungsbeamter. Wo und wann die Gespräche weitergehen könnten, sei jedoch noch unklar.

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