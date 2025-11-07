Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump: Internationale Truppe wird bald nach Gaza entsandt
Donald Trump sieht eine Entsendung von Truppen nach Gaza bevorstehen

Trump: Internationale Truppe wird bald nach Gaza entsandt

Freitag, 07. November 2025 | 03:02 Uhr
Donald Trump sieht eine Entsendung von Truppen nach Gaza bevorstehen
APA/APA/AFP/MANDEL NGAN
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Eine von den USA koordinierte internationale Stabilisierungstruppe wird nach der Einschätzung von US-Präsident Donald Trump “sehr bald” in den Gazastreifen entsandt. “Es wird sehr bald soweit sein”, sagte er am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus. “Wir haben mehrere Länder, die sich bereit erklärt haben, im Falle von Problemen mit der Hamas oder bei anderen Problemen einzugreifen”, so der US-Präsident.

Am Mittwoch hatten die USA ihren Partnern einen Entwurf für eine Resolution des UN-Sicherheitsrates vorgelegt, die Trumps Friedensplan für den Gazastreifen unterstützt. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen haben mehrere Länder bereits ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der internationalen Truppe bekundet, darunter Indonesien. Sie bestehen jedoch auf einem Mandat des UN-Sicherheitsrates, um tatsächlich Truppen im Gazastreifen zu stationieren.

Die Truppe ist in dem Abkommen vorgesehen, das nach rund zwei Jahren Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas, der durch den Hamas-Angriff auf Israel ausgelöst worden war, zu einer Waffenruhe geführt hatte.

Trump offen für Gespräche mit Teheran

Trump zeigte sich am Donnerstag zudem offen für Gespräche über die Aufhebung von schweren Sanktionen gegen den Iran. Laut dem US-Präsidenten habe Teheran um die Aufhebung der Sanktionen gebeten. “Ich bin offen dafür, mir das anzuhören, und wir werden sehen, was passiert, aber ich wäre dafür offen”, so Trump.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Kommentare
171
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Kommentare
63
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
37
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
33
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Italien ist die Todesfalle Nummer eins in Europa
Kommentare
29
Italien ist die Todesfalle Nummer eins in Europa
Anzeigen
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 