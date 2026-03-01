Trump: Irans oberster Führer Khamenei ist tot

Von: APA/Reuters/AFP/dpa

Das geistliche Oberhaupt des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump tot. Das schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Aus dem Iran lag dafür keine Bestätigung vor. Zuvor hatten israelische Medien Khameneis Tod bei den US-israelischen Angriffen gemeldet, Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sprach von vielen “Anzeichen” dafür. Nach Angaben aus Israel wurden führende Vertreter der iranischen Militärführung getötet.

Israel: Chef der Revolutionsgarden getötet

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte zuvor, es gebe viele Hinweise darauf, dass Khamenei “nicht mehr ist”. Unter den Toten seien unter anderem der Kommandant der Revolutionsgarden, Mohammed Pakpur, sowie Irans Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh, wie die israelischen Streitkräfte mitteilten. Aus dem Iran gab es zunächst keine Bestätigung dafür.

Pakpur war im vergangenen Jahr auf den einflussreichen Posten aufgerückt. Sein Vorgänger Hussein Salami wurde im Juni 2025 bei israelischen Angriffen getötet. Die Revolutionsgarden gelten als Irans Elitestreitmacht und sind deutlich mächtiger als die regulären Streitkräfte. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Truppe nicht nur militärisch stark aufgerüstet, sondern weitete auch ihren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einfluss aus – unter anderem durch Beteiligungen an Hotelketten und Fluggesellschaften.

Auch der einflussreiche Funktionär Ali Shamkhani kam nach israelischen Militärangaben am Samstag ums Leben. Er war zuletzt an die Spitze des neu geschaffenen Verteidigungsrates aufgestiegen. Der 70-Jährige war acht Jahre lang Verteidigungsminister, sowie Marinekommandant der Revolutionsgarden und kandidierte 2001 für das Präsidentschaftsamt. Er arbeitete auch als politischer Berater in einer Schlüsselfunktion für Khamenei.

Israelischer Regierungsvertreter: Leiche Khameneis gefunden

Ein hochrangiger israelischer Regierungsvertreter sagte Reuters, dass Khamenei tot und seine Leiche gefunden worden sei. Zwei iranische Nachrichtenagenturen meldeten dagegen unter Berufung auf eine Person im Umfeld von Khameneis Büro, dieser führe entschlossen das Kommando.

Jubel in Teheran

Nach unbestätigten Berichten über den Tod Khameneis brach in Teheran spontan Jubel aus. Bewohner der iranischen Hauptstadt berichteten von Menschen, die vor Freude aus ihren Fenstern schrien. Die Nachricht war unter anderem von iranischen Exilmedien verbreitet worden, die im Iran über Satellit empfangen werden können. Auf den Straßen waren Hupkonzerte zu hören.

Der Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, Reza Pahlavi, rief die Sicherheitskräfte im Iran zum Umsturz auf. “Es ist eure letzte Gelegenheit, euch dem Volk anzuschließen”, schrieb der Exil-Politiker auf X nach der Erklärung Trumps über Khameneis Tod. “Jeder Versuch der Überreste des Regimes, einen Nachfolger für Khamenei zu bestimmen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt”, so Pahlavi. “Der Tod des verbrecherischen Khamenei bringt zwar die Gerechtigkeit für das vergossene Blut nicht zurück, doch er kann ein Balsam für die verbrannten Herzen der Gerechtigkeit suchenden Familien sein.”

Die USA und Israel hatten die Angriffe Samstagfrüh begonnen. Trump erklärte, die unter dem Namen “Operation Epic Fury” (“Epische Wut”) laufende Offensive solle eine Sicherheitsbedrohung für die USA beenden und den Iranern die Chance geben, ihre Regierung zu stürzen. Er warf dem Iran vor, bei den jüngsten Verhandlungen nicht zu einem Abkommen bereit gewesen zu sein. Der Iran reagierte auf den Beschuss seinerseits mit Raketenangriffen auf Israel und mindestens sieben andere Staaten, darunter solche mit US-Militärstützpunkten. In den iranischen Staatsmedien war unter Berufung auf den Roten Halbmond von 201 Toten und 747 Verletzten im Iran die Rede. Dem US-Militär zufolge gab es keine Berichte über Verluste unter US-Soldaten.

Trump: Mehrere Wege zur Beendigung des Konflikts

Den Angriffen gingen gescheiterte Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in der vergangenen Woche voraus. Themen waren insbesondere die iranischen Atom- und Raketenprogramme. Trump hatte eine massive US-Militärpräsenz in der Region aufgebaut. “Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk zu verteidigen, indem wir unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime beseitigen”, erklärte Trump nach Beginn der Angriffe. Später sagte er dem Nachrichtenportal Axios, er könne den Einsatz lange fortsetzen und “alles übernehmen” oder ihn in zwei bis drei Tagen beenden. Der Iran werde Jahre brauchen, um sich von dem Angriff zu erholen.