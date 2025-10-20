Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump nach Massenprotesten: “Ich bin kein König”
Massenproteste gegen Trump in den USA

Trump nach Massenprotesten: “Ich bin kein König”

Montag, 20. Oktober 2025 | 06:55 Uhr
Massenproteste gegen Trump in den USA
APA/APA/AFP/FREDERIC J. BROWN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Präsident Donald Trump hat die jüngsten Massenproteste gegen ihn und seine Regierungspolitik als “Witz” abgetan. Die Demonstranten stünden nicht für die Haltung der Menschen im Land, sagte er auf einem Flug mit der Regierungsmaschine Air Force One. All die Transparente bei den Protesten seien wohl von “radikal linken Wahnsinnigen” bezahlt worden. “Ich arbeite mir den Arsch ab, um unser Land großartig zu machen. Das ist alles. Ich bin überhaupt kein König”, sagte Trump.

Es war die erste Wortmeldung des Präsidenten zu den Protesten vom Samstag. Landesweit waren dabei Millionen Menschen unter dem Motto “No Kings” – zu Deutsch: “Keine Könige” – auf die Straße gegangen. Die Proteste verliefen laut US-Medien weitestgehend friedlich.

Die Demonstrationen seien “sehr klein, sehr ineffektiv” gewesen, sagte Trump auf dem Rückflug aus dem US-Bundesstaat Florida nach Washington. Mit Blick auf die Demonstranten ergänzte er: “Wenn man sich diese Leute anguckt: Sie sind nicht repräsentativ für unser Land.”

Demonstranten mit Kot bombardieren?

Trump hatte bereits zuvor keinen Hehl aus seiner Meinung zu den Protesten gemacht. Ein auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichter und offensichtlich mit Hilfe künstlicher Intelligenz generierter Videoclip zeigt ihn als Piloten eines Kampfjets mit der Aufschrift “King Trump”. Mit dem Flieger wirft er dann braunen, an Kot erinnernden Schlamm über den Demonstrierenden ab.

Die “No Kings”-Veranstalter werfen Trump vor, sich über Grundprinzipien des demokratischen Rechtsstaats hinwegzusetzen und eine Machtfülle anzuhäufen, die einem US-Präsidenten nicht zustehe und eher an autoritäre Herrscher erinnere. “Der Präsident glaubt, seine Macht sei absolut”, heißt es auf der Webseite der Organisatoren. “Aber in Amerika haben wir keine Könige.”

Bei den Protesten äußerten Teilnehmende ganz unterschiedliche Sorgen – vom radikalen Vorgehen der Trump-Regierung gegen Migranten über den Kurs in der Gesundheitspolitik bis hin zur Angst, die USA könnten in den Faschismus abrutschen.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
Kommentare
49
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
Verborgene Milliarden: Schattenwirtschaft in Italien 2023 auf Rekordniveau
Kommentare
31
Verborgene Milliarden: Schattenwirtschaft in Italien 2023 auf Rekordniveau
Team K warnt: Bildungsqualität in Gefahr
Kommentare
31
Team K warnt: Bildungsqualität in Gefahr
“No Kings” – Millionen Amerikaner demonstrieren gegen Trump
Kommentare
28
“No Kings” – Millionen Amerikaner demonstrieren gegen Trump
Sinner sorgt für Lacher mit Hollywood-Star
Kommentare
24
Sinner sorgt für Lacher mit Hollywood-Star
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 