Trump trifft bei Großbritannien-Besuch Premier Starmer

Von: APA/AFP/dpa

Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Großbritannien ist US-Präsident Donald Trump am Donnerstag zu einem Treffen mit Premierminister Keir Starmer auf dessen Landsitz Chequers nordwestlich von London eingetroffen. Dort soll ein milliardenschweres Wirtschaftsabkommen zu Technologie und Atomkraft unterzeichnet werden. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Gaza-Krieg dürften bei dem Gespräch zwischen Starmer und Trump eine Rolle spielen.

Die britische Regierung hatte ihren Gaza-Kurs – im Gegensatz zur US-Regierung – zuletzt drastisch geändert. London kritisiert die israelische Regierung jetzt viel deutlicher für das Vorgehen und fordert humanitäre Hilfen für die Bevölkerung im Gazastreifen.

Politologin: “Ohne Amerika geht gar nichts”

Die transatlantischen Beziehungen seien nach wie vor sehr stark, sagte die britische Politologin Melanie Sully im “Ö1-Mittagsjournal” am Donnerstag. In dieser Beziehung sei Großbritannien eindeutig der Juniorpartner. Großbritannien brauche Common-Wealth-Länder, Europa, wir brauchen die USA für Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik, meinte Sully. Starmer wisse, man braucht Donald Trump, man braucht Amerika, alleine könne man in Europa nichts zustandebringen, vor allem in der Ukraine-Frage derzeit. Man müsse stärker werden, “aber ohne Amerika geht gar nichts”, so Sully.

Trump: Beiderseitige Handelsabkommen ausarbeiten

Anlässlich des Besuchs von Trump in Großbritannien hatte die US-Investmentgesellschaft Blackstone angekündigt, in den nächsten zehn Jahren 90 Milliarden Pfund (knapp 104 Milliarden Euro) in britische Projekte investieren zu wollen. Zuvor hatten Microsoft und andere US-Technologieriesen Milliardeninvestitionen in die britische KI-Infrastruktur angekündigt. Der britische Pharmakonzern GSK versprach im Gegenzug Investitionen in Höhe von 30 Milliarden Dollar (25 Milliarden Euro) in den USA.

Starmer verkündete Investitionen im Gesamtumfang von 150 Milliarden Pfund in Großbritannien durch die US-Konzerne. “Arbeitsplätze, Wachstum und Chancen sind das, was ich den Arbeitnehmern versprochen habe, und genau das wird dieser Staatsbesuch liefern”, sagte Starmer.

Vor Antritt der Reise hatte der US-Präsident gesagt, er wolle seinen Staatsbesuch im Vereinigten Königreich nutzen, um das beiderseitige Handelsabkommen vom Mai weiter auszuarbeiten. Die USA und Großbritannien hatten Anfang Mai ein Grundsatzabkommen zu Zöllen und zum Handel geschlossen.

Mit Spannung erwartete Pressekonferenz

Nach einem bilateralen Gespräch stand ein gemeinsames Mittagessen und im Anschluss eine gemeinsame Pressekonferenz auf dem Programm. Mit Spannung wurde die Pressekonferenz erwartet, vor allem deshalb, weil es Fragen zu Trumps heiklem innenpolitischem Thema, der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, geben könnte. Am Abend wollte Trump zurück in die USA reisen.

Charles betonte bei Trump-Besuch Ukraine-Hilfe

Vor seinem Abflug nach Chequers hatten sich Trump und seine Frau Melania offiziell von König Charles III verabschiedet. Der US-Präsident bezeichnete den Monarchen als “großen König” und “großen Gentleman”. Am Vorabend hatte Charles III. zu Ehren Trumps ein Staatsbankett auf Schloss Windsor ausgerichtet.

Charles hatte das Staatsbankett mit dem US-Präsidenten dazu genutzt, die gemeinsame Unterstützung der Ukraine gegen den Aggressor Russland hervorzuheben. Er erinnerte an den Kampf, den die USA und Großbritannien Seite an Seite in den Weltkriegen gegen die “Kräfte der Tyrannei” geführt hätten: “Heute, da die Tyrannei Europa erneut bedroht, sind wir und unsere Verbündeten vereint in der Unterstützung der Ukraine, um Aggression abzuwehren und Frieden zu sichern.”