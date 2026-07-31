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"Wir haben dem nicht zugestimmt. Wir sprechen darüber"

Trump verhalten zu Patriot-Lizenzen für Ukraine

Freitag, 31. Juli 2026 | 20:35 Uhr
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APA/APA/AFP/AARON SCHWARTZ
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Von: importer

US-Präsident Donald Trump hat sich erneut zurückhaltend zu einer möglichen Lizenz für die Herstellung von Patriot-Abfangraketen in der Ukraine geäußert. Die USA müssten dabei “sehr vorsichtig” sein, so Trump bei einer Kabinettssitzung in der Präsidentenresidenz Camp David am Freitag. “Diese Waffen sind unglaublich. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir jemandem erlauben, sie zu bauen”, sagte Trump auf die Frage nach einer möglichen Produktion der Raketen in der Ukraine.

Kiew zufolge werden die Abfangraketen dringend zur Verteidigung gegen russische Angriffe benötigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bei seinem jüngsten Besuch im Weißen Haus um entsprechende Lizenzen gebeten. Trump hatte Anfang Juli noch angekündigt, die USA würden der Ukraine “das Recht geben, Patriots herzustellen”. Zuletzt äußerte er sich in einem Interview mit der “Financial Times” jedoch zunehmend zurückhaltend.

Das Patriot-System spielt eine zentrale Rolle beim Schutz ukrainischer Städte und Infrastruktur insbesondere vor ballistischen Raketen. Der Ukraine mangelt es sowohl an Patriot-Systemen als auch an Abfangraketen. Russland überzieht die Ukraine seit fast viereinhalb Jahren mit Luftangriffen. Die Ukraine reagiert mit Gegenangriffen auf russisches Staatsgebiet. Die Verhandlungen über eine Beendigung der Kämpfe liegen derzeit auf Eis.

Trump-Sondergesandte reisen in die Ukraine

Parallel zu den Rüstungsfragen laufen derzeit diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Trump am Dienstag im Weißen Haus getroffen. Dabei wiederholte er nach Angaben der Botschafterin sein Angebot, die Kämpfe an den aktuellen Frontlinien einzufrieren und dies als Ausgangspunkt für Verhandlungen zu nutzen.

In diesem Zusammenhang kündigte Trump an, dass seine Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff in den kommenden Tagen erstmals in die Ukraine reisen würden. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest, der Besuch könnte aber bereits in der nächsten Woche stattfinden, hieß es.

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