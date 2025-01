Trump will Diversitätsprogramme beim US-Militär abschaffen

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump will die Diversitätsprogramme beim Militär abschaffen. Dazu werde der Republikaner in Kürze ein entsprechendes Dekret unterzeichnen, sagte der neue Verteidigungsminister Pete Hegseth am Montag. Zudem sollen Tausende Soldaten wieder eingesetzt werden, die wegen der Verweigerung von Covid-Impfungen während der Pandemie entlassen wurden. Laut CNN will Trump außerdem den Aufbau eines “Iron Dome”-Raketenabwehrschilds nach israelischem Vorbild anstoßen.

Es werde erwartet, dass Trump eine entsprechende Executive Order unterzeichne, berichtete der TV-Sender CNN unter Berufung auf ein ihm vorliegendes Dokument. Trump hatte kurz vor seiner Amtseinführung angekündigt, ein solches System einzuführen. Es soll dem israelischen Raketenabwehrsystem gleichen, das denselben Namen trägt. Dies ist Teil seiner Pläne, die militärische Sicherheit der USA zu stärken.

Hegseth hat kaum politische Erfahrung

Hegseth hatte vor seinem Amtsantritt angekündigt, seine Behörde grundlegend zu verändern. Er hatte auch die Einstellung der Diversitätsprogramme DEI (“diversity, equity, inclusion”) beim Militär zur obersten Priorität erklärt.

Der ehemalige Fox-News-Moderator hat kaum politische Erfahrung. Bei seiner Bestätigung im US-Senat gab es auch Vorbehalte in den eigenen Reihen. Für die nötige Mehrheit im Senat brauchte es am Ende die Stimme von Vizepräsident J.D. Vance, der das Patt auflöste.