Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump: Zusätzliche 100-Prozent-Zölle auf chinesische Waren
US-Präsident Donald Trump verschärft Handelsstreit mit China

Trump: Zusätzliche 100-Prozent-Zölle auf chinesische Waren

Freitag, 10. Oktober 2025 | 23:26 Uhr
US-Präsident Donald Trump verschärft Handelsstreit mit China
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANNA ROSE LAYDEN
Schriftgröße

Von: apa

US-Präsident Donald Trump hat im Handelsstreit mit China zusätzliche Zölle von 100 Prozent auf alle chinesischen Waren angekündigt. Er reagiere damit auf Pläne der Volksrepublik, ab dem 1. November umfassende Exportkontrollen für fast alle seine Produkte zu verhängen, schrieb Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social. Die neuen US-Zölle sollten ebenfalls zum 1. November in Kraft treten und auf die bestehenden Abgaben aufgeschlagen werden.

Zudem stellte Trump Exportkontrollen für sämtliche wichtige Software in Aussicht. Einige Stunden zuvor hatte er mit dem Verweis auf chinesische Exportkontrollen für “Seltene Erden” mit neuen Zöllen gedroht und ein geplantes Treffen mit seinem Amtskollegen Xi Jinping infrage gestellt. Eine chinesische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Die Zölle würden über bereits bestehende Einfuhrbeschränkungen hinaus gelten und spätestens ab dem 1. November in Kraft treten, erklärte Trump am Freitag auf Truth Social. Er kündigte zudem Einschränkungen beim Export “kritischer Software” nach China an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Seceda führt Online-Ticketing ein
Kommentare
72
Seceda führt Online-Ticketing ein
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Kommentare
64
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Kommentare
60
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Kommentare
46
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Kommentare
24
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Trump: Zusätzliche 100-Prozent-Zölle auf chinesische Waren
US-Präsident Donald Trump verschärft Handelsstreit mit China

Trump: Zusätzliche 100-Prozent-Zölle auf chinesische Waren

Uhr
US-Präsident Donald Trump verschärft Handelsstreit mit China
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANNA ROSE LAYDEN
Schriftgröße

Von: apa

US-Präsident Donald Trump hat im Handelsstreit mit China zusätzliche Zölle von 100 Prozent auf alle chinesischen Waren angekündigt. Er reagiere damit auf Pläne der Volksrepublik, ab dem 1. November umfassende Exportkontrollen für fast alle seine Produkte zu verhängen, schrieb Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social. Die neuen US-Zölle sollten ebenfalls zum 1. November in Kraft treten und auf die bestehenden Abgaben aufgeschlagen werden.

Zudem stellte Trump Exportkontrollen für sämtliche wichtige Software in Aussicht. Einige Stunden zuvor hatte er mit dem Verweis auf chinesische Exportkontrollen für “Seltene Erden” mit neuen Zöllen gedroht und ein geplantes Treffen mit seinem Amtskollegen Xi Jinping infrage gestellt. Eine chinesische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Die Zölle würden über bereits bestehende Einfuhrbeschränkungen hinaus gelten und spätestens ab dem 1. November in Kraft treten, erklärte Trump am Freitag auf Truth Social. Er kündigte zudem Einschränkungen beim Export “kritischer Software” nach China an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Seceda führt Online-Ticketing ein
Kommentare
72
Seceda führt Online-Ticketing ein
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Kommentare
64
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Kommentare
60
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Kommentare
46
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Kommentare
24
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 