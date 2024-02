Tschechische Delegation interessiert sich für Schule und Wirtschaft

Bozen – Der Landeshauptmannstellvertreter und Landesrat für Wirtschaft und italienische Bildung, Marco Galateo, ist kürzlich mit dem Vizepräsidenten der tschechischen Region Hradec Králové, Arnošt Štěpánek, zusammengetroffen, der in der Königgrätzer Region im Nordosten Böhmens für Bildung und Sport zuständig ist. Im Gespräch ging es um Austauschmöglichkeiten im Bildungsbereich zwischen italienischsprachigen Schulen in Südtirol und tschechischen Schulen im Rahmen des europäischen Programmes “Erasmus+”.

“Eine der Kernaktionen von Erasmus+ ist es, die Mobilität von Studierenden und Mitarbeitenden sowie die Begegnung und Zusammenarbeit von Kolleginnen und Kollegen europäischer Länder zu fördern. Mit dem tschechischen Kollegen haben wir vor allem über Schule und Bildung gesprochen, aber nicht nur”, sagte Landesrat Galateo: “Wir haben uns auch über mögliche Kooperationen in der Wirtschaft ausgetauscht. So möchten wir Plattformen schaffen, die über wirtschaftliche Vorteile informieren und für die Vermittlung von Arbeitskräften nützlich sind.”

Erasmus+ ist das EU-Programm zur Förderung von allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugend und Sport in Europa. Schwerpunkte des Programms im Förderzeitraum 2021–2027 sind soziale Inklusion, der grüne und der digitale Wandel sowie die Förderung der Teilhabe junger Menschen am demokratischen Leben. Unterstützt werden Prioritäten und Tätigkeiten, die im Europäischen Bildungsraum, im Aktionsplan für digitale Bildung und in der Europäischen Kompetenzagenda festgelegt sind. Außerdem dient das Programm der Unterstützung der europäischen Säule sozialer Rechte, der Umsetzung der EU-Jugendstrategie 2019–2027 und der Förderung der europäischen Dimension des Sports.

Laut dem Jahresbericht des gesamtstaatlichen Instituts für Dokumentation, Innovation und Bildungsforschung “Indire” haben mehr als 13 Millionen Europäerinnen und Europäer an Erasmus+-Projekten im Bereich Schule, Hochschulbildung und Erwachsenenbildung teilgenommen, wobei Italien, gemessen an der Zahl der Studierenden unter den EU-Ländern an vierter und als Gastgeberland an zweiter Stelle liegt.