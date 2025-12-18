U-Ausschuss zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen

Von: Ivd

Bozen – Heute Vormittag ist der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen der Jahre 2020–2023 und Feststellung der Verantwortlichkeiten des Südtiroler Landtages unter dem Vorsitz von Brigitte Foppa zusammengetreten. Dabei wurde die weitere Planung der Arbeiten besprochen, u.a. wurde der Terminplan für die Anhörungen im Themenbereich Sanität/Sanitätswesen festgelegt (die weiteren Themenbereiche sind Politik/Sicherheitskräfte, Wirtschaft und Gesellschaft). Von Jänner bis April 2026 werden dazu ganztägige Sitzungen im zwei-Wochen-Rhythmus einberufen.

„Der erste Teil der Anhörungen”, berichtete Vorsitzende Foppa, „wird mit politischen Entscheidungsträger und Führungskräften des Sanitätswesens, Primare und Mitgliedern der während der Pandemie operativen Task Force durchgeführt. Mit einem neuen System von Anhörungen in Form von Panels werden auch die Verantwortlichen der Gesundheitsbezirke und Vertreterinnen und Vertreter der kleineren Krankenhäuser angehört.“

Organisiert werden zudem drei Rundtischgespräche mit nationalen und internationalen Fachleuten sowie Austauschtreffen mit den Untersuchungsausschüssen in Österreich und Deutschland zum gleichen Thema, die ihre Arbeit bereits abgeschlossen haben, und ebenso mit dem noch tätigen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. „Von anderen zu lernen ist eine gute Sache, und wir wollen die Erfahrungen, die anderswo bereits gemacht wurden, nutzen“, betonte Foppa.

Der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen der Jahre 2020–2023 und Feststellung der Verantwortlichkeiten wird am 21. Jänner 2026 mit den Arbeiten am Themenblock Sanität/Sanitätswesen beginnen.