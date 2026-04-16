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Löscharbeiten nach Angriff in Kiew

Über ein Dutzend Tote in Ukraine bei russischen Angriffen

Donnerstag, 16. April 2026 | 09:06 Uhr
Löscharbeiten nach Angriff in Kiew
APA/APA/AFP/GENYA SAVILOV
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Von: APA/AFP/dpa/Reuters

Bei massiven russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach Behördenangaben in der Nacht auf Donnerstag mindestens 14 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Sieben Menschen seien allein in der südlichen Hafenstadt Odessa bei Raketen- und Drohnenangriffen getötet worden, erklärte Regionalgouverneur Serhij Lysak. In der Hauptstadt Kiew seien mindestens vier Menschen getötet worden, darunter ein Zwölfjähriger, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit.

Zudem seien allein in der Hauptstadtregion mindestens 45 Menschen verletzt worden. Die russische Armee griff in der Nacht auch die Stadt Dnipro an. Dabei wurden nach Angaben von Gouverneur Oleksandr Hanscha drei Menschen getötet. Aus Charkiw und Odessa wurden Verletzte gemeldet.

Auch Tote in Russland

Bei einem ukrainischen Gegenangriff in der südrussischen Region Krasnodar wurden nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Minderjährige im Alter von fünf und 14 Jahren getötet. Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht insgesamt 207 ukrainische Drohnen abgefangen. Wie viele Drohnen die Ukraine tatsächlich abgefeuert hat und wie viele von ihnen Ziele getroffen haben, teilte Russland nicht mit. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben ohnedies nicht. Trümmer abgeschossener Drohnen stürzten nach Angaben örtlicher Behörden auf die Hafenanlage von Tuapse im Süden Russlands und lösten einen Brand aus.

Russland greift die Ukraine umgekehrt seit dem Beginn des umfassenden Angriffskriegs vor mehr als vier Jahren fast jede Nacht mit hunderten Drohnen an. Zuletzt weitete die russische Armee zudem tagsüber ihre Luftangriffe aus.

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