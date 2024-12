Übertragung des Schießstands von Moritzing an das Land

Von: Ivd

Bozen – Neben der technischen und operativen Vereinbarung zur Kaserne „Cesare Battisti“ in Meran werden am Donnerstag das Land Südtirol, das Verteidigungsministerium und die Agentur für Staatseigentum im Rahmen des Protokolls zur Umstrukturierung und Rationalisierung der militärischen Infrastruktur im Landesgebiet eine ergänzende und abändernde Urkunde des dritten Programmabkommens unterzeichnen. Dieses hatte ursprünglich die Übertragung des Schießstands von Moritzing in Bozen an das Land vorgesehen. Im Gegenzug hatte sich das Land verpflichtet, einen neuen Schießstand in der Kaserne „Tettoni“ in Kaltern zu errichten. Aufgrund verschiedener Umstände konnte der Neubau jedoch nicht realisiert werden, weshalb die Übertragung des Schießstands aus dem Protokoll gestrichen wurde.

„Der Bedarf, die Liegenschaft zu sanieren, sowohl für sportliche Aktivitäten als auch für Schießübungen der Ordnungskräfte, veranlasste das Land dazu, die Wiederaufnahme der Fläche in das dritte Abkommen zu beantragen“, erklärt Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Auch angesichts des Ungleichgewichts zwischen den von unserer Verwaltung zu tragenden Kosten für Arbeiten und Ausführungsprojekte und dem Wert der uns zu übertragenden Immobilien war dies geboten.“

Das Land hat daher beantragt, den Schießstand von Moritzing wieder in das Abkommen aufzunehmen, ohne die gleichzeitige Verpflichtung, einen alternativen Schießstand zu errichten. Diesen Antrag hatte der Generalstab der Armee im vergangenen November genehmigt. Heute ermächtigte die Landesregierung Landeshauptmann Kompatscher, die Änderungs- und Ergänzungsurkunde zu unterzeichnen, die die Leistungen zwischen den Parteien ausgleicht.