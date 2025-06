Ukraine erhält weitere 1.200 tote Soldaten von Russland

APA/APA/Coordinating Headquarters for the Treatment of Prisoners of War/HANDOUT

Von: APA/Reuters/dpa

Die Ukraine hat die sterblichen Überreste von weiteren 1.200 Soldaten erhalten, die im Krieg mit Russland getötet wurden. Dies teilte das für den Gefangenenaustausch zuständige Koordinierungskomitee am Freitag in Kiew auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Rückgabe der Leichen sei Teil der Vereinbarungen, die die Ukraine und Russland bei ihrer jüngsten Verhandlungsrunde in Istanbul Anfang des Monats getroffen hätten.

Die Übergabe sei unter Vermittlung des Internationalen Roten Kreuzes zustande gekommen. Es ist die zweite Übergabe dieser Art in dieser Woche. Am Mittwoch hatte Kiew die sterblichen Überreste von 1.212 Soldaten erhalten und Moskau im Gegenzug 27 Tote übergeben. Bei Verhandlungen in Istanbul am 2. Juni war von insgesamt 6.000 Leichen ukrainischer Soldaten die Rede, die Russland an die Ukraine übergeben sollte.

Ursprünglich sollte der Tausch bereits am vergangenen Wochenende beginnen. Er scheiterte aber zunächst an einer fehlenden Abstimmung zwischen den Kriegsparteien. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion.