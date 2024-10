Ukraine meldet Abschuss 80 russischer Drohnen

Von: APA/Reuters

Die ukrainische Luftwaffe hat laut eigenen Angaben in der Nacht auf Freitag 80 von 135 russischen Drohnen abgeschossen. 44 Drohnen seien auf ukrainischem Gebiet abgestürzt. Zwei Drohnen seien in das benachbarte Belarus geflogen. Zehn Drohnen seien noch in der Luft. Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtete unterdessen, dass die Kommandanten der strategischen russischen Atomstreitkräfte die Bereitschaft ihrer in der Stadt Bologoje stationierten Einheit testen.

Die Übung umfasse Manöver und den Einsatz mobiler ballistischer Interkontinentalraketen vom Typ Yars, hieß es unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.