Ukraine meldet neue russische Drohnenangriffe

Von: APA/AFP/Reuters

Russland hat die Ukraine nach Angaben Kiews in der Nacht auf Freitag trotz der von US-Präsident Donald Trump verkündeten Zusage Moskaus für eine Feuerpause erneut mit mehr als 100 Drohnen angegriffen. Die russischen Streitkräfte setzten laut ukrainischer Luftwaffe 111 Angriffsdrohnen ein, 80 Drohnen seien abgefangen worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt indes den Zeitplan für die nächste Runde der von den USA vermittelten Gespräche mit Russland infrage.

Ort und Zeit des ursprünglich für Sonntag in Abu Dhabi geplanten Treffens könnten sich ändern, sagt Selenskyj am Freitag vor Reportern. Er wisse derzeit nicht, wann die nächste Begegnung stattfinde. Als Grund nannte er unter anderem Entwicklungen im Verhältnis zwischen den USA und dem Iran. Zudem sei es wichtig, dass alle vereinbarten Teilnehmer anwesend seien. US-Außenminister Marco Rubio hatte zuvor erklärt, die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner würden am Wochenende nicht nach Abu Dhabi reisen.

Kreml bestätigte angekündigte Feuerpause bisher nicht

Vom Kreml ist die angekündigte Feuerpause bisher nicht bestätigt worden. Nach Angaben Trumps hatte Russlands Staatschef Wladimir Putin am Donnerstag zugesagt, angesichts der frostigen Temperaturen in der Ukraine die Angriffe auf Kiew und weitere Städte für eine Woche auszusetzen. Selenskyj deutete an, dass die Feuerpause lediglich für Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur gelten könnte. Er zähle darauf, dass Washington die Vereinbarung durchsetze.

Die Ukraine werde ihrerseits Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur einstellen, sofern Russland dasselbe tue, sagte Selenskyj zu Journalisten in Kiew. “Wenn Russland unsere Energieinfrastruktur – Kraftwerke oder andere Energieanlagen – nicht angreift, werden wir ihre nicht angreifen.”

Frostwarnung – Temperaturen bis zu minus 30 Grad möglich

Russland hat in den vergangenen Wochen verstärkt das ukrainische Energienetz bombardiert, durch die Attacken waren tausende Haushalte bei eisigen Temperaturen immer wieder ohne Strom und ohne Heizung. Die örtlichen Behörden arbeiteten intensiv daran, die Wärme- und Stromversorgung wiederherzustellen. Für die kommenden Tage hat der ukrainische Wetterdienst vor extremem Frost mit nächtlichen Temperaturen von bis zu minus 30 Grad gewarnt.