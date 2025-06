Ukrainische Drohnen griffen russische Fabrik an

Von: APA/AFP/Reuters

In der russischen Region Tschuwaschien ist nach Behördenangaben nach einem ukrainischen Drohnenangriff eine bedeutende Fabrik für elektronische Komponenten zwischenzeitlich geschlossen worden. Zwei Drohnen seien auf das Gelände der rund 600 Kilometer östlich von Moskau gelegenen VNIIR-Fabrik gestürzt, erklärte Tschuwaschiens Regionalgouverneur Oleg Nikolajew am Montag auf Telegram. Die Arbeit dort sei unterbrochen worden, um die Sicherheit der Angestellten zu gewährleisten.

Die VNIIR-Fabrik ist eine der wichtigsten Herstellungs- und Entwicklungsstätten für elektronische Komponenten in Russland. Der ukrainische Generalstab reklamierte den Angriff für sich. Die attackierte Fabrik sei eine “militärische Einrichtung”, in der Antennen für Shahed-Drohnen iranischer Bauart hergestellt würden. Angriffe dieser Art würden fortgesetzt, bis Russland seine “bewaffnete Aggression” gegen die Ukraine einstelle.

Laut Regionalgouverneur keine Verletzten

Bei dem Angriff sei niemand verletzt worden, fügte Regionalgouverneur Nikolajew hinzu. Zwei weitere Drohnen seien auf Felder in der Region gestürzt, ohne die Bevölkerung zu gefährden. Die Lage sei “vollständig unter Kontrolle”.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht auf Montag insgesamt 49 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgefangen.

Polnische Luftabwehr im Einsatz

Nach einem russischen Luftangriff auf die Westukraine nahe der Grenze zu Polen war die Luftabwehr des Landes und seiner Verbündeten im Einsatz. “Die ergriffenen Maßnahmen zielen darauf ab, die Sicherheit in den an die gefährdeten Gebiete angrenzenden Regionen zu gewährleisten”, schrieb das polnische Militär in der Nacht auf Montag auf X. In der gesamten Ukraine herrschte ab kurz nach Mitternacht Luftangriffsalarm, nachdem die ukrainische Luftwaffe vor russischen Raketen- und Drohnenangriffen gewarnt hatte.