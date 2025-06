Partnerin geschlagen und beraubt

Polizei nimmt Tatverdächtigen in Bozen fest

Von: luk

Bozen – Erneut ist es in der Südtiroler Landeshauptstadt zu einem Vorfall von Frauengewalt im Rahmen einer Beziehung gekommen: Die Staatspolizei hat am Freitagabend einen Marokkaner (33) festgenommen, der seine Lebensgefährtin in der Nähe der Romstraße zunächst beschimpft, dann körperlich angegriffen und schließlich beraubt haben soll.

Laut Polizei hatte der Mann die Frau in einem Café zur Rede gestellt und ihr Untreue vorgeworfen. Als sie versuchte, die Situation zu beruhigen, habe er sie gewaltsam mitziehen wollen, sie geschlagen und ihr schließlich die Handtasche entrissen. Das Opfer suchte daraufhin Hilfe in einem Hotel, von wo aus die Einsatzkräfte alarmiert wurden.

Während ein Polizeiteam die Frau ins Krankenhaus brachte – die Verletzungen wurden als leicht eingestuft – konnte der Tatverdächtige kurz darauf gestellt werden. Er hatte noch die gestohlene Tasche, den Ausweis und das Handy der Frau bei sich.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften Asylbewerber. Er wurde wegen Raubes festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Es soll laut Polizei ein Schnellverfahren für ihn geben.