Ukrainische Flagge auf Halbinsel Krim gehisst

Ein ukrainisches Spezialkommando hat nach Geheimdienstangaben einen Einsatz auf der Halbinsel Krim ausgeführt und die ukrainische Fahne auf der von Russland annektierten Halbinsel gehisst. Bei dem Einsatz habe “der Feind Verluste unter seinen Männern” erlitten, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst am Donnerstag im Onlinedienst Telegram mit. Zudem sei Ausrüstung zerstört worden. “Und die Nationalflagge wehte wieder auf der ukrainischen Krim.”

Die ukrainischen Spezialkräfte seien in der Nacht auf Donnerstag vom Meer im Westen der Krim nahe der Orte Oleniwka und Majak an Land gegangen und inzwischen wieder von der Halbinsel abgerückt, ohne Verluste zu erleiden. “Alle Ziele und Aufgaben wurden erfüllt”, erklärte der ukrainische Geheimdienst. Angaben zum Ziel des Einsatzes gab es zunächst nicht. Nach Angaben der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform wurden “Aufnahmen der Spezialoperation” gezeigt.

Russland hatte die Halbinsel im Jahr 2014 völkerrechtswidrig annektiert. Zuletzt war die Krim regelmäßig Ziel ukrainischer Angriffe. Die Ukraine hat erklärt, das gesamte von Russland besetzte Gebiet zurückerobern zu wollen, einschließlich der Krim.

Der ukrainische Einsatz auf der Halbinsel erfolgte in der Nacht zum Unabhängigkeitstag des Landes. Die Ukraine hatte am 24. August 1991 im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion ihre Unabhängigkeit erklärt. Am 24. Februar 2022, exakt ein halbes Jahr vor dem Unabhängigkeitstag, begann Russland seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland.