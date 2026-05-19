Aktuelle Seite: Home > Politik > Umfangreiche, wechselseitige Luftangriffe Russland-Ukraine
Russische Angriffe treffen immer wieder Wohnhäuser wie hier in Dnipro

Umfangreiche, wechselseitige Luftangriffe Russland-Ukraine

Dienstag, 19. Mai 2026 | 10:02 Uhr
Russische Angriffe treffen immer wieder Wohnhäuser wie hier in Dnipro
APA/APA/AFP/MYKOLA SYNELNYKOV
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

Das russische Militär hat erneut über einen großflächigen ukrainischen Drohnenangriff in der Nacht auf Dienstag berichtet. 315 feindliche Flugobjekte seien abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Abschüsse erfolgten demnach über fast allen Regionen des westlichen und zentralen Russlands einschließlich der Hauptstadtregion um Moskau. Die Zahl spricht für einen großen Angriff.

Die russische Militärstatistik lässt aber – anders als die ukrainische Zählung – keine Rückschlüsse auf die Abfangquote zu. Ein Ziel schien nach Angaben russischer wie ukrainischer Telegramkanäle die Raffinerie von Jaroslawl an der Wolga nordöstlich von Moskau zu sein. Der regionale Gouverneur Michail Jewrajew teilte mit, dass Drohnentrümmer einen Brand in einem Industriebetrieb ausgelöst hätten. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass. Die Ausfallstraße nach Moskau sei gesperrt worden. Genau dort liegt die Raffinerie, die zu den größten in Russland zählt.

Die ukrainische Armee beschießt seit Monaten systematisch Raffinerien, Pumpstationen und Exporthäfen der russischen Ölindustrie. So soll die Treibstoffversorgung der russischen Armee gestört werden, die Exportausfälle sollen die Kriegskasse des Kremls schmälern. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte auf X, die russische Raffineriekapazität sei in den vergangenen Monaten um zehn Prozent gesunken. In der Nacht auf Sonntag hatte ein massiver ukrainischer Drohnenangriff erstmals Schäden in Moskauer Vorstädten angerichtet.

Drei Verletzte in Charkiw

Die ukrainische Luftwaffe meldete in der Früh, Russland habe über Nacht mit 209 Drohnen verschiedener Typen angegriffen. Davon seien 180 abgefangen worden. Einschläge gab es unter anderem in Charkiw, wo nach Angaben ziviler Behörden drei Menschen verletzt wurden.

Ein weiteres Ziel war demnach der Donauhafen Ismajil. Dabei wurden nach Angaben örtlicher Behörden Hafenanlagen beschädigt. Fast alle Flugkörper seien abgeschossen worden, es gebe keine Opfer. Zudem wurden aus den Regionen Dnipropetrowsk, Mykolajiw und Saporischschja Angriffe gemeldet.

Manöver begonnen

Das russische Militär hält nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau vom heutigen Dienstag bis Donnerstag ein Manöver seiner Atomstreitkräfte ab. Die Personalstärke dabei werde mehr als 64.000 betragen. Unter anderem soll den Angaben zufolge auf russischem Gebiet der Einsatz von ballistische Raketen und Marschflugkörpern geübt werden.

Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem verheerenden Krieg.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Sieg für Meloni: Europarat erkennt Migrationszentren in Drittstaaten an
Kommentare
33
Sieg für Meloni: Europarat erkennt Migrationszentren in Drittstaaten an
“Ein Mensch wird in dem Augenblick zum Helden, wenn er eingreift”
Kommentare
32
“Ein Mensch wird in dem Augenblick zum Helden, wenn er eingreift”
Genauer Hergang nach tödlicher Kuhattacke in Tirol unklar
Kommentare
30
Genauer Hergang nach tödlicher Kuhattacke in Tirol unklar
Triumph in Rom bringt Sinner “Golden Masters”
Kommentare
25
Triumph in Rom bringt Sinner “Golden Masters”
Kuhherde attackiert in Tirol Ehepaar – 67-Jährige tot
Kommentare
24
Kuhherde attackiert in Tirol Ehepaar – 67-Jährige tot
Anzeigen
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Von Südtirol ans Meer | Anzeige
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Ab 20. Mai im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 