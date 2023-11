Umweltpläne für Kraftwerke Lappach, Mühlen und Sarnthein genehmigt

Bozen – Die geschäftsführende Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung die Umweltpläne für den Dreijahreszeitraum 2023-2025 der Kraftwerke Lappach, Mühlen und Sarnthein gutgeheißen. Insgesamt fließen 4,35 Millionen Euro an die Ufergemeinden Mühlwald, Sand in Taufers und Sarnthein. “Die mit Umweltgeldern finanzierten Verbesserungsmaßnahmen stellen einen großen Mehrwert für unser Land dar”, unterstreicht Landeshauptmann Arno Kompatscher. “Sie kommen der Allgemeinheit, den Bürgerinnen und Bürgern in Südtirol, zugute und sind konkreter Ausdruck der autonomen Errungenschaften im Energiebereich.”

Um die Dreijahrespläne umzusetzen, ist der Abschluss der jeweiligen Einvernehmensprotokolle zwischen dem Land Südtirol, den betroffenen Ufergemeinden und dem Konzessionär Alperia Greenpower GmbH vorgesehen. Diese hat die Landesregierung heute genehmigt und Energielandesrat Giuliano Vettorato ermächtigt, die Protokolle zu unterzeichnen.

Kraftwerk Lappach: 1,35 Millionen Euro für Umweltmaßnahmen

Für Maßnahmen zur Verbesserung und Aufwertung der Umwelt im Einzugsgebiet des Kraftwerks Lappach stellt der Konzessionsinhaber Alperia Greenpower GmbH für den Zeitraum 2023-2025 1,35 Millionen Euro zur Verfügung. Davon setzt er eigene Maßnahmen in der Höhe von 300.000 Euro um, während 700.000 Euro an die Ufergemeinde Mühlwald und 350.000 Euro an das Land Südtirol für Umweltmaßnahmen im Einzugsgebiet gehen.

Kraftwerk Mühlen: 1,15 Millionen Euro für Umweltmaßnahmen

1,15 Millionen Euro finanziert der Konzessionsinhaber Alperia Greenpower im Zeitraum 2023-2025 für Umweltverbesserungsmaßnahmen in den zwei Ufergemeinden des Kraftwerks Mühlen. Davon stehen der Gemeinde Sand in Taufers rund 317.000 Euro zu, der Gemeinde Mühlwald rund 260.000 Euro und dem Land Südtirol rund 288.000 Euro. Der Konzessionär selbst investiert 285.000 Euro in Umweltmaßnahmen.

Kraftwerk Sarnthein: 1,85 Millionen Euro für Umweltmaßnahmen

Für Umweltverbesserungsmaßnahmen stellt der Betreiber des Kraftwerks Sarnthein, Alperia Greenpower, im Zeitraum 2023 bis 2025 insgesamt 1,85 Millionen Euro bereit. 400.000 Euro davon behält der Kraftwerksbetreiber für eigene Maßnahmen ein, auf die Ufergemeinde Sarnthein entfallen rund 967.000 Euro und dem Land Südtirol stehen rund 483.000 Euro für Umweltmaßnahmen zu.