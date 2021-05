Umweltschützer: Wahre Helden packen mit an

Macht mit am 3., 4. und 5. Juni 2021!

Bozen – Umweltschutz ist etwas für echte Helden und Heldinnen. Diese belassen es nicht nur beim Reden, sondern setzen Visionen in die Tat um. Solche Menschen gab es schon vor der bekannten Bewegung “Fridays for Future”, doch angesichts von Umweltkatastrophen gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung. Jede Initiative zählt, jede helfende Hand bewirkt Großes. Nun ist eine Aktion geplant: Macht mit!

Fridays For Future Südtirol kehrt auf die Straßen zurück, diesmal um die Natur vom Müll zu säubern. Die Umweltbewegung startet eine dreitägige Aktion an drei verschiedenen Standorten in Südtirol. Beim Laufen den Müll, der herumliegt, aufsammeln: darin besteht das sogenannte Plogging.

Die erste Etappe ist Meran: am Donnerstag, 3. Juni treffen sich dort die Aktivistinnen um 17.00 Uhr vor dem Postamt in der Romstraße. Die Aktionsgruppe “Plastic Free Merano” organisiert den Lauf mit.

Am Tag danach, Freitag, den 4. Juni, ist der Treffpunkt in Neumarkt, um 17.00 Uhr am Bonatti-Platz.

Die letzte Aktion findet schließlich am Samstag, 5. Juni, um 10.00 Uhr in Bozen statt. Treffpunkt: Universitätsplatz. Die Aktion wird in Zusammenarbeit mit den “Ploggers von Bozen” organisiert.