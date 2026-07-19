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Judit Polgár mischte die Schachwelt auf

Ungarn: Schach-Star Judit Polgár soll Präsidentin werden

Sonntag, 19. Juli 2026 | 21:23 Uhr
Judit Polgár mischte die Schachwelt auf
APA/APA/AFP/Getty (Archiv)/DIA DIPASUPIL
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Von: apa

Der ungarische Premier Péter Magyar will nach der Amtsenthebung von Staatspräsident Tamás Sulyok die ungarische Schacholympiasiegerin Judit Polgár am Montag darum ersuchen, das Amt der Staatspräsidentin zu übernehmen. Das gab Magyar am Sonntag auf Facebook bekannt. Er würdigte ausführlich die Verdienste von Polgár, deren Nominierung für das Präsidentenamt von namhaften Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützt werde.

Der Name Judit Polgár stünde seit Jahrzehnten für “Talent und Beharrlichkeit”, so Magyar weiter. Als erfolgreichste Spielerin in der Geschichte des Schachs hätte sie 26 Jahre lang ununterbrochen die Weltrangliste der Frauen angeführt, lobte der Premier.

Das Parlament hat 30 Tage Zeit, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Solange soll Parlamentspräsidentin Ágnes Forsthoffer interimistisch die Amtsgeschäfte des Staatsoberhauptes übernehmen. Darüber wird die außerordentliche Parlamentssitzung am Montag entscheiden.

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