Ungeimpftes Gesundheitspersonal kehrt in die Spitäler und Heime zurück 

Bozen/Rom – Über 50-Jährige, die gegen das Corona-Virus nicht geimpft sind, dürfen aufatmen – zumindest vorerst: Die Regierung in Rom plant, die Geldstrafen in Höhe von 100 Euro für sie abzuschaffen. Außerdem soll die Impfpflicht für das Gesundheitspersonal aufgehoben werden.

Die 100-Euro-Geldstrafen für Ungeimpfte über 50 sollen zumindest bis Ende Juni des nächsten Jahres außer Kraft gesetzt werden.

Am 31. Oktober läuft außerdem die Maskenpflicht in den Krankenhäusern und Seniorenheimen aus. Die neue Regierung rund um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wird sie voraussichtlich nicht verlängern.

Die Gewerkschaften der Ärzte und auch der Präsident der Ärztekammer, Filippo Anelli, warnen allerdings davor, die Maskenpflicht gänzlich fallen zu lassen. Patienten in den Krankenhäusern seien besonders gefährdet und müssten weiterhin geschützt werden, heißt es.

In Südtirol sind rund 20.000 Personen über 50 nicht geimpft. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bereitet sich unterdessen auf die Rückkehr in den Dienst von 208 ungeimpften Pflegern und Ärzten vor, berichtet Alto Adige online. In den Pflegeheimen wurden rund 100 ungeimpfte Mitarbeiter suspendiert, die ebenfalls wieder arbeiten könnten.