UNO: Humanitäre Krise im Libanon spitzt sich zu

Von: APA/dpa/AFP

Die humanitäre Krise im Libanon verschlimmert sich durch die Angriffe Israels nach Einschätzung der Vereinten Nationen auf dramatische Weise. Dies passiere “mit alarmierendem Tempo”, teilte das UNO-Nothilfebüro (OCHA) mit. “Die erbarmungslosen Bombardierungen verstärken das Leid verwundbarer Bevölkerungsgruppen”, hieß es. Die EU-Kommission kündigte unterdessen eine Luftbrücke für den Libanon zwecks Lieferung von Hilfsgütern an.

Am vorigen Sonntag habe es an einem einzigen Tag mehr als 30 Luftangriffe in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut und Umgebung gegeben, so das OCHA. Der Libanon kann mit den rund 600.000 Menschen, die durch Angriffe im Land seit einem Jahr vertrieben wurden, demnach kaum umgehen. Etwa 80 Prozent der nahezu 1.000 Notunterkünfte sind voll. Drei Viertel davon sind Schulen, die in Notunterkünfte verwandelt wurden. Der Beginn des Schuljahres wurde deswegen bereits bis Anfang November verschoben. Unter den Vertriebenen sind dem UNO-Kinderhilfswerk (UNICEF) zufolge rund 350.000 Kinder.

“Heute starten wir eine humanitäre Luftbrücke mit drei Flügen, die mit Hilfsgütern beladen sind”, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch im Onlinedienst X mit. “Die EU steht an der Seite der von der Krise im Libanon betroffenen Menschen”, betonte von der Leyen.

Die Flugzeuge sollen nach Angaben der Kommission unter anderem Decken, Materialien für Notunterkünfte wie Zelte, Medikamente und medizinische Ausrüstung in den Libanon liefern. Sie sollen von Brindisi im Süden Italiens bzw. von Dubai aus abfliegen, die erste Lieferung wird demnach am Freitag in der libanesischen Hauptstadt Beirut erwartet. Brüssel finanziert zudem die Beförderung weiterer Lieferungen aus mehreren EU-Ländern.

Die israelische Armee fliegt seit dem 23. September massive Luftangriffe gegen Ziele der vom Erzfeind Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon und kündigte vor rund einer Woche zudem den Einsatz von Bodentruppen an. Nach Einschätzung des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) wurden infolge der Angriffe mindestens 1,5 Millionen Menschen vertrieben. Die Hisbollah hatte einen Tag nach dem Hamas-Großangriff vom 7. Oktober 2023 mit Luftangriffen eine zweite Front gegen Israel eröffnet.