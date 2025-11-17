Aktuelle Seite: Home > Politik > UNO-Klimagipfel – Politische Phase der Verhandlungen startet
Delegationen diskutieren u.a. über Treibhausgasreduktion

UNO-Klimagipfel – Politische Phase der Verhandlungen startet

Montag, 17. November 2025 | 07:58 Uhr
Delegationen diskutieren u.a. über Treibhausgasreduktion
APA/APA/AFP/MAURO PIMENTEL
Schriftgröße

Von: apa

Die zweite Verhandlungswoche der 30. UNO-Klimakonferenz im brasilianischen Belem startet am Montag mit dem “High Level Segment”. Mit der Verlagerung auf die politische Ebene sollen noch offene Themen zu einem Abschluss gebracht werden. Österreich wird durch Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) vertreten. Bis Ende der Woche stehen für die Delegationen aus fast 200 Ländern die drei Themen Treibhausgasreduktion, Klimawandelanpassung und Klimafinanzierung auf der Tagesordnung.

Im Fokus steht etwa ein Fahrplan zur Abkehr von Öl, Gas und Kohle. Daneben geht es um Forderungen der Entwicklungsstaaten nach Hilfsgeldern, um sich besser an die fatalen Folgen wie häufigere und heftigere Niederschläge und Dürren, Hitzewellen, Waldbrände und Stürme anzupassen.

“Die Erwartungshaltung an die heurige Weltklimakonferenz ist leider nicht allzu hoch. In den letzten zehn Jahren gab es nur zwei besonders erfolgreiche COPs, nämlich 2015 mit dem Beschluss des Pariser Klimaabkommens und 2018 mit der Einigung auf ein detailliertes Regelwerk für dessen Umsetzung. Dennoch ist dieses jährliche Treffen äußerst wichtig, denn die Erderwärmung betrifft die ganze Welt und muss daher international gemeinsam angegangen werden”, meinte Totschnig am Sonntag gegenüber der APA. Die COP30 sollte offiziell am 21. November enden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hundesteuer gekippt
Kommentare
70
Hundesteuer gekippt
Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel
Kommentare
56
Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel
Lärm auf Dolomiten-Pässen: Den Umweltschützern reißt der Geduldsfaden
Kommentare
40
Lärm auf Dolomiten-Pässen: Den Umweltschützern reißt der Geduldsfaden
Lehrerstreit: Grüne fordern von Landesregierung Respekt
Kommentare
27
Lehrerstreit: Grüne fordern von Landesregierung Respekt
Grüne prangern an: Neofaschistische Propaganda durch Vertreter der Institutionen
Kommentare
26
Grüne prangern an: Neofaschistische Propaganda durch Vertreter der Institutionen
Anzeigen
Let's Apple 2025
Let's Apple 2025
Gewinnspiel zum Weltapfeltag
Im Kleinen etwas bewegen
Im Kleinen etwas bewegen
Nachhaltigkeitslabel Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 