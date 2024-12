Unterschriften an Landtagspräsidenten übergeben

Von: mk

Bozen/Bruneck – Pünktlich zum Start der Haushaltsdebatte im Südtiroler Landtag ist am 10. Dezember der Zwischenstand der Online-Petition “Inflationsanpassung der Gehälter aller öffentlich Bediensteten in Südtirol – sofort und real” an Landtagspräsident Arnold Schuler übergeben worden.

Der Südtiroler Landtag sei es nämlich, der als gesetzgebendes Organ der Autonomen Provinz Bozen Südtirol die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen und die erforderlichen Geldmittel im Haushalt der Provinz vorsehen könne, erklärt die Arbeitsgruppe Audit Familie und Beruf der Stadtgemeinde Bruneck.

Sie hat die Petition ins Leben gerufen. „Es wird sich zeigen, ob die 15.000 Menschen, die die Petition bis jetzt unterschrieben haben, bei den Mitgliedern des Landtags Gehör finden“, so die Arbeitsgruppe.

Bis zum 31. Dezember kann noch unterschrieben werden. Es dürfen auch alle unterschreiben, die öffentliche Dienste in irgendeiner Form in Anspruch nehmen. „Je mehr Unterschriften desto wirkungsvoller ist die Petition“, erklärt die Arbeitsgruppe.