Unterschriftensammlung für legale Sterbehilfe in Südtirol

Bozen – Die Unterschriftensammlung für die legale Sterbehilfe geht nicht in den Urlaub. Am Samstag den 14. August wird es zum ersten Mal in Südtirol möglich sein, in vier verschiedenen Städten des Landes zu unterschreiben.

Infostände gibt es in Bozen von 10.00 bis 13.00 Uhr auf der Talferbrücke in Richtung Quirein, in Meran von 10.00 bis 13.00 Uhr in der Sparkassenstraße, in Brixen von 9.00 bis 12.30 Uhr beim Hartmannplatz am Bauernmarkt und in Neumarkt von 8.00 bis 11.00 Uhr am Dürerplatz in Laag.

Weiters ist es möglich, im Generalsekretariat vieler anderen Gemeinden Südtirols zu unterschreiben, wie etwa in Karneid, Leifers, Bruneck, Eppan, Ritten, Weidbruck, Burgstall, Lana, Partschins, St. Ulrich, Klausen, Feldthurns, Margreid, Salurn, Ulten, Sterzing, Sand in Taufers, Rasen Antholz und Innichen.

Mittlerweile wurden schon über 400.000 Unterschriften in ganz Italien und fast 3000 allein in Südtirol gesammelt. Ziel der Unterschriftensammlung ist es, innerhalb des 30. September mindestens die Marke von 500.000 zu erreichen.

Ab Donnerstag kann man auch online unter https://raccoltafirme.cloud/app/ unterschreiben.