“Unterstützen Regierung mit Überzeugung”

Bozen – „Den Äußerungen von Ministerpräsident Mario Draghi, dass Europa dieser Herausforderung gewachsen sei, ist nur beizupflichten. Bei der Verteidigung der eigenen Grundprinzipien zeigt es Einigkeit und Geschlossenheit. Wir befinden uns derzeit an einem Wendepunkt der Geschichte, an dem jeder Verantwortung übernehmen muss.“ Die teilt SVP-Senatorin Julia Unterberger, Vorsitzende der Autonomiegruppe, nach der Rede des Ministerpräsidenten im Senat in einer Aussendung mit.

„Mario Draghi hat die richtigen Worte gefunden. Dieser Krieg und die internationale Isolation Russlands werden tiefgreifende Auswirkungen auch auf die italienische Wirtschaft haben. Opfer werden nötig sein; aber es gibt keinen anderen Weg angesichts eines Angriffs, der nicht nur die Ukraine betrifft, sondern alle unsere Demokratien. Italien muss die europäischen Initiativen weiterhin entschlossen unterstützen: die wirtschaftlichen Sanktionen, die humanitären Korridore und auch die militärische Unterstützung der Ukraine. Mario Draghi hat sich diesbezüglich sehr deutlich geäußert. Als Autonomiegruppe unterstützen wir die italienische Regierung mit großer Überzeugung. Und ich hoffe wirklich, dass das gesamte Parlament dies auch tun wird. Unabhängig vom politischen Lager muss der Öffentlichkeit gezeigt werden, dass man bereit ist Verantwortung zu übernehmen”, so Unterberger.