US-Armee: Blockade iranischer Häfen beginnt am Dienstagabend

Von: APA/AFP

Die US-Armee beginnt die erneute Blockade iranischer Häfen nach eigenen Angaben am Dienstagabend. Die US-Streitkräfte würden die Blockade ab dem 14. Juli um 22.00 Uhr wieder aufnahmen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom am Montag mit. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor diese Maßnahme sowie eine Abgabe von 20 Prozent auf alle durch die Straße von Hormuz transportierten Güter angekündigt.

Der Ölpreis stieg nach Trumps Ankündigung um rund neun Prozent an. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg um 9,1 Prozent auf 82,90 Dollar (72,83 Euro) an, während der Preis für ein Barrel der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) ebenfalls um 9,1 Prozent auf 77,87 Dollar zulegte.

Auf seiner Plattform Truth Social hatte Trump zuvor erklärt, das US-Militär werde “die Schiffe des Iran oder dessen Kunden daran hindern, ein- oder auszulaufen”. Alle anderen Frachtschiffe müssten eine Abgabe von “20 Prozent auf alle transportierten Güter” entrichten. Beides werde “umgehend” umgesetzt.

Damit kündigte Trump zwei zentrale Vereinbarungen des Rahmenabkommens mit dem Iran vom 17. Juni auf. Dieses sah die Aufhebung der US-Blockade sowie eine “sichere und unentgeltliche Durchfahrt von Handelsschiffen” durch die Straße von Hormuz vor. Zuvor hatte Trump bereits die vereinbarte Feuerpause für beendet erklärt. Die iranische Militärführung erklärte, Teheran werde ein Eingreifen der USA in der Meerenge “unter keinen Umständen zulassen”. Jede Zusammenarbeit der Golfstaaten mit Washington werde als “Kriegshandlung” betrachtet.